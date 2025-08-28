Парикмахер из Ростова-на-Дону научилась искать российских солдат, пропавших на войне Ей запретили доступ в морг, куда свозят погибших — под предлогом, что она наживается на своем волонтерстве
Екатерина Снигирева работает парикмахером в Ростове-на-Дону, а также занимается специфической волонтерской деятельностью — помогает людям из других регионов России искать родственников, пропавших на войне с Украиной. Об этой деятельности Снигиревой рассказал медиапроект «Ветер».
Как правило, поиски пропавших приводят их семьи в Центр приема, обработки и отправки погибших (ЦПООП 522) — военный морг в Ростове-на-Дону. Многие люди из других регионов по разным причинам не могут себе позволить туда ездить: не позволяет здоровье, не с кем оставить детей, не хватает денег. Им на помощь приходит Снигирева. Люди пересылают ей розыскную карту (подробное описание пропавшего без вести с указанием особых примет, таких как татуировки, зубные коронки и тому подобное), выписывают доверенность — и она ищет их родственников в военном морге. Если находит, семья приезжает на опознание.
Сама Снигирева говорит: «Я не воспринимаю, что я помогаю родственникам, считаю, что помогаю ребятам вернуться домой».
Снигиревой 45 лет. Еще в 2022 году ее сына отправили на войну, но затем комиссовали из-за астмы. Посещая его в госпитале, Снигирева встретила женщину, которая искала пропавшего на войне сына. Вместе они отправились в морг.
Постепенно Снигирева изучила, как работает эта система. Телефонный номер «волонтерки Кати» стал кочевать по профильным чатам, и к ней начали обращаться со всей России. Раз в неделю она ходила в морг со стопкой розыскных карт и искала пропавших среди погибших.
По собственным подсчетам Снигиревой, она помогла в поисках более чем 300 семьям. Кроме того, она не раз возила гуманитарную помощь в оккупированные Россией Донецкую и Луганскую области, а также имеет награды за волонтерство от воинских подразделений РФ.
Иногда в поисках погибших помогает сравнение ДНК. Но это, по словам Снигиревой, долгий и ненадежный процесс: от сдачи биоматериала до ответа может пройти год, а результаты часто оказываются испорченными.
Снигирева говорит, что не берет денег за свою помощь. Она просит только о пожертвованиях, чтобы оплачивать распечатку документов и поездки на такси. Большие суммы, по ее словам, она отправляет обратно, а излишки тратит на гуманитарную помощь российским военным.
В конце 2024 года в ЦПООП 522 сменилось начальство. Полковник Марат Мурадосилов, новый руководитель опергруппы по поиску пропавших, обвинил Снигиреву в том, что она наживается на своей деятельности, и запретил ей доступ в морг. Родственники 114 пропавших написали письмо в ее поддержку в адрес начальника морга и даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Реакции пока не последовало.