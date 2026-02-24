У Савеловского вокзала в Москве взорвали полицейскую машину. Погиб сотрудник ДПС Путин заявил, что подрывника завербовали в интернете

На месте подрыва полицейской машины возле Савеловского вокзала, 24 февраля 2026 года Алексей Майшев / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В ночь на 24 февраля в Москве возле Савеловского вокзала произошел взрыв, в результате которого погиб один полицейский и еще двое получили ранения.

Как сообщили в МВД, около 00:05 к служебному автомобилю ДПС на вокзальной площади подошел прохожий и произвел «детонацию неизвестного устройства».

В первых сообщениях о взрыве говорилось, что «злоумышленник скрылся с места происшествия». Позже Следственный комитет заявил, что предполагаемый преступник устроил «самоподрыв» и погиб на месте.

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК).

В МВД назвали имя погибшего полицейского — это старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Министерство пообещало оказать помощь семьям погибшего и раненых.

Позже днем 24 февраля в СК объявили, что подозреваемый в «самоподрыве» — 22-летний уроженец Удмуртии, который выехал в Москву из Петербурга 22 февраля. Его имя в ведомстве не назвали.

По данным близких к силовикам телеграм-каналов «112» и Mash, устроившего взрыв возле вокзала зовут Сергей М., он родом из Можги и в последнее время учился на сварщика в Петербурге и подрабатывал на местной мебельной фабрике. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. «112» пишет, что Сергей М. регулярно оформлял займы в микрофинансовых организациях и увлекался серией игр Resident Evil.

По одной из версий следствия, которую приводит телеграм-канал «База», Сергей М. был курьером и не знал, что находится в посылке, которую ему заказали отвезти в Москву. Якобы всю дорогу его по телефону вели «заказчики», которыми были сотрудники украинских спецслужб, утверждает «База».

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что подозреваемый во взрыве — военнослужащий Сергей Молчанов. Его призвали на срочную службу около трех лет назад. Он служил в воинской части в Удмуртии и спустя полгода подписал контракт с Минобороны РФ.

Владимир Путин, выступая 24 февраля на коллегии ФСБ, заявил, что подрывника, скорее всего, завербовали через интернет.

«Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже ясно… обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки. Скорее всего он [исполнитель] и не знал ничего», — сказал президент РФ.

Позже МВД опубликовало смонтированные кадры с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент взрыва на площади Савеловского вокзала. Предполагаемого исполнителя подрыва на них не видно.

В конце декабря 2025 года в Москве на Елецкой улице произошел еще один взрыв, в результате которого погибли три человека, в том числе двое сотрудников ДПС. Личность третьего погибшего — предполагаемого подрывника — не раскрывалась. По версии следствия, он взорвал бомбу, когда полицейские собирались его задержать.

Похожие преступления были на днях в Украине. 22 февраля произошли взрывы рядом с торговым центром во Львове — в результате погибла сотрудница полиции, еще 25 человек получили ранения. По данным украинской полиции, взрывчатку заложила жительница Ровенской области, она действовала по указанию российских спецслужб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал взрывы во Львове терактом.

23 февраля произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве. Пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, которые «приехали на пересменку и припарковали там свои авто», рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Он связал произошедшее в Николаеве с терактом во Львове: «Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства».

Глава МВД Игорь Клименко заявил 23 февраля, что в Украине продолжается «активная фаза» терактов против сотрудников правоохранительных органов, организованных по заказу спецслужб РФ. По его словам, в последнее время в Киеве произошло четыре таких случая, в Днепровской и Житомирской областях — по три, в Харьковской — два, во Львове — один.

Читайте также

В Москве недалеко от места гибели генерала Минобороны спустя два дня взорвалась машина ДПС. Погибли двое полицейских и предполагаемый подрывник

Читайте также

В Москве недалеко от места гибели генерала Минобороны спустя два дня взорвалась машина ДПС. Погибли двое полицейских и предполагаемый подрывник