В Москве недалеко от места гибели генерала Минобороны спустя два дня взорвалась машина ДПС. Погибли двое полицейских

В Москве на улице Елецкой (район Орехово-Борисово Южное) в ночь на 24 декабря произошел взрыв около автомобиля ДПС, сообщили в Следственном комитете России. По версии следствия, двое полицейских заметили «подозрительное лицо» возле служебного автомобиля и решили его задержать. Когда они подошли к нему, «было приведено в действие взрывное устройство». Взрыв, по словам местных жителей, произошел примерно в 01:30.

В результате полученных ранений двое полицейских погибли. Находившийся рядом с ними человек также погиб. Близкие к силовикам телеграм-каналы «База» и Mash утверждают, что третий погибший — предполагаемый подрывник, который устанавливал самодельное взрывное устройство, когда к нему подошли полицейские для задержания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

По данным «Базы», погибшие сотрудники — лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. «112» пишет, что Горбунов служил в органах внутренних дел три года, у него остались жена и девятимесячная дочь. Климанов пришел на службу два года назад.

Изначально телеграм-каналы приводили разные версии случившегося. «База» писала, что взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения. Mash сообщал, что в машину бросили взрывпакет. Утверждалось также, что рядом с местом взрыва было найдено еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Обновление. Телеграм-канал «112» утверждает, что мужчина, подорвавший машину ДПС, действовал по указанию мошенников. По версии канала, его обманули под предлогом взлома аккаунта на Госуслугах. Злоумышленники убедили мужчину приехать в Москву из Ивановской области и заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции. Официального подтверждения этой информации нет.

«Агентство», проанализировав опубликованные видео и фотографии, пришло к выводу, что место взрыва находится в 300 метрах от парковки, где 22 декабря в своей машине был подорван генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ. Взрыв машины, в которой находился генерал, произошел на парковке на улице Ясеневой в районе дома № 12. Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля, сообщали в СК. По информации «Коммерсанта», для взрыва была использована магнитная мина. От полученных ранений Сарваров умер. В СК заявляли, что проверяют различные версии убийства генерала, в том числе о причастности к этому украинских спецслужб.

