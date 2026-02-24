Похороны российского военного в Ленинградской области, 18 февраля 2026 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Пересказ — это не набор точных цитат. Мы можем переформулировать высказывания спикеров, сократить их или поменять местами, чтобы придать тексту связность, но мы сохраняем смысл этих высказываний.

Цели пока не достигнуты, поэтому СВО продолжается. Она превратилась в противостояние России и Запада, который стремился безудержно расширять свой военный блок вплоть до российских границ и до сих пор угрожает нашей стране. По данным разведки, Франция и Великобритания осознали, что не могут победить Россию, и решили тайно передать Украине ядерное оружие, представив дело так, будто это украинская разработка. Если это произойдет, Россия оставляет за собой право ударить любым оружием по Украине и, при необходимости, по странам-поставщикам.

Вы не поверите, Путин уже начал третью мировую войну, Украина не проигрывает, выводить войска из Донбасса Киев не собирается, зато требует разместить на линии фронта иностранных военных. Все это — безумные заявления, которые Зеленский сделал в интервью западным СМИ перед четвертой годовщиной начала СВО. А еще он показал свой бункер в Киеве, построенный, кстати, в советское время. Причина такой медийной активности одна — дела на поле боя у ВСУ идут плохо. А у российской армии, наоборот, все хорошо, и это вызывает панику не только в Украине, но и на Западе.

Бонус: ростовский телеканал «Дон 24» Вряд ли кто-то в 2022 году предполагал, что боевые действия продлятся так долго. Особенно недоумевали стратеги НАТО, мечтавшие разрушить Россию быстро и дерзко. Противник долго и тщательно готовился, накапливал войска у нашей границы. Мы просто предупредили их заговор — и теперь воюем со всей натовской гидрой. В составе ВСУ нет ни одной бригады без иностранных военных. Украина потеряла свою экономику, энергетику и промышленность. В России экономика устойчива, государство ввело налоговые льготы и усилило контроль над мигрантами. Общество консолидировалось вокруг идеи правого дела. Мы получили опыт и стали сильнее, а значит, мы победим.

Четыре года с начала СВО. Затея верная, исполнение — без тонны мата не скажешь. Хорошо, что у нас такие солдаты; плохо, что у нас такие чиновники. Все, что достигнуто, достигнуто большой кровью. Россия необратимо изменилась, хотя некоторым все еще хочется вернуть 2013 год. Мы не были готовы к войне, не думали, что она будет такой долгой, не знаем, когда она закончится. Но в любом случае мы победим. Враг еще не бежит, но уже пятится. Самое время начать ротацию мобилизованных.

Бонус: писатель Захар Прилепин Россия не может и не хочет побеждать. Мы не собираемся в Киев и в Одессу. А значит, ни демилитаризации, ни денацификации не будет. Чтобы достичь целей СВО, Россия должна поменяться. Но самое главное, нам снова нужно объединиться, как в 2022 году. Мы и так слишком медленно движемся на фронте, чтобы обороняться от внутренних врагов. Но несмотря ни на что, мы и дальше будем работать, служить и верить в богоданное Отечество. А вот кремлевской пропаганде верить не обязательно.