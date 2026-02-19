Chip Somodevilla / Getty Images

США против миссий НАТО в Ираке и Косово

США оказывают давление на НАТО, чтобы свернуть некоторые операции альянса, в том числе в Ираке, пишет Politico со ссылкой на источники. Вашингтон рассматривает НАТО как «сугубо евроатлантический оборонный альянс» — без задачи проводить экспансию и выстраивать глобальное партнерство с другими странами.

По словам двух дипломатов из НАТО, США попросили альянс завершить миссию в Ираке к сентябрю 2026 года. Эта операция была начата во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году и неоднократно расширялась по просьбе Багдада. Одной из ее целей было противодействие « ».

США также дали понять, что хотят свернуть миссию альянса в Косово, что вызывает беспокойство у европейских союзников. Международная миротворческая миссия в Косово, санкционированная ООН, начала действовать в 1999 году, сейчас в ней участвуют 4500 военнослужащих.

Как отметила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Энджелуше Морина, миссия остается «незаменимой» для обеспечения безопасности в регионе. Один из дипломатов НАТО заявил, что в альянсе «весьма обеспокоены» попытками свернуть миссию в Косово, так как «ситуация на Западных Балканах может быстро обостриться».

Официальный представитель НАТО в ответ на запрос Politico заявил, что никаких четких сроков, касающихся продолжительности миссий НАТО в Ираке и Косово, нет. Они «корректируются по обстоятельствам», сказал он. Для начала или завершения миссии необходимо одобрение всех 32 стран-членов НАТО.

США против участия Украины в саммите НАТО

Как утверждает Politico, США настаивают на том, чтобы на саммит НАТО, который пройдет в июле в Анкаре, не приглашали Украину и партнеров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Их могут пригласить только на сопутствующие саммиту мероприятия.

Внутри альянса планы США называют «возвращением к заводским настройкам», то есть к сокращению деятельности, которая выходит за рамки основной задачи — обороны. Некоторые союзники выступают против такого подхода. «Партнерства имеют решающее значение для сдерживания и обороны», — сказал журналистам Politico один из дипломатов.

Неделю назад заместитель министра обороны США Элбридж Колби на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что необходимо создать «НАТО 3.0». Он потребовал от союзников «гораздо больших усилий». «Им надо взять на себя основную ответственность за оборону Европы», — заявил он. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что «настало время», когда европейцы «должны брать на себя все больше и больше».

