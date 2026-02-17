Срочников из Кронштадта судят за кражу меди из воинской части. Они утверждают, что их заставляли это делать под угрозой отправки на войну. Теперь их снова принуждают заключить контракт Главное из публикации «Бумаги»

30 января 2026 года военный суд вынес первый приговор по делу о растрате имущества секретной части Минобороны в Ленинградской области. Семерых военнослужащих, четверо из которых — срочники, обвинили в том, что они вывезли 4,6 тонны кабеля с территории части, обожгли его и сдали медь в пункт приема металлолома. Следствие оценило ущерб в 11 миллионов рублей. Сами срочники и их близкие говорят, что их заставили пойти на преступление под давлением, им угрожали отправкой на войну с Украиной. После возбуждения уголовного дела им снова предложили отправиться воевать. Издание «Бумага» рассказало эту историю. Вот главное из этой публикации.

Семерых военнослужащих — четверых срочников и трех контрактников — задержали осенью 2025 года по обвинению в присвоении и растрате имущества Минобороны в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Все они служили в составе Ленинградской военно-морской базы, ее штаб находится в Кронштадте.

По версии следствия, военные занимались тем, что обжигали кабели, которые завозились в командный пункт в Ленинградской области, извлекали из проводов медь и каждые несколько дней отвозили ее в приемку металлолома.

Всего за 10 поездок в пункт сдачи в Сосновом Бору они вывезли 4,6 тонны меди и получили около трех миллионов рублей, считают следователи. При этом ущерб для Минобороны от кражи кабелей оценили почти в 11 миллионов, отмечает «Бумага».

«Бумага» рассказала о двоих срочниках. Журналисты поговорили с ними самими и с их родственниками.

21-летний Виталий Русаков пошел служить в армию в ноябре 2024 года. До этого он работал спасателем на пляже Балтийского моря в Калининградской области. На дежурствах он вытащил из воды трех человек, в том числе двух детей, рассказал его отчим, который сам «из идеологических соображений» ушел воевать с Украиной.

С другим обвиняемым журналисты связались по переписке. До службы он тоже жил в Калининградской области. 21-летний военнослужащий рассказал, что его призвали сразу после выпуска из колледжа, где он отучился на программиста. По его словам, у него были проблемы со спиной, но он не решился судиться с военкоматом.

По словам срочников, их заставили сдавать металл под угрозой отправки на войну

Первые полгода срочники «выполняли различные работы: покрасить что-то, починить, ничего интересного». Затем их перевели в секретный пункт Минобороны в Ленобласти.

Виталий Русаков рассказал следователям, что в июле 2025 года старший лейтенант Александр Корендясов приказал ему и троим его сослуживцам вывозить кабель. В случае отказа он пригрозил срочникам отправкой на войну, сообщил обвиняемый. В частности, Русакову командир заявил, что сам подпишет за него контракт и получит за него все выплаты. О давлении командования на военнослужащих и угрозах отправки на фронт рассказал и еще один обвиняемый.

Из старших по званию, кроме Корендясова, в деле упомянуты лейтенанты Максим Клычников и К. Шишкин (его полное имя в материалах не указано). Первый служил инженером-метрологом, другой — начальником пожарной безопасности.

Отчим Виталия утверждает, что все деньги от сдачи меди срочники передали Корендясову. Но один из обвиняемых рассказал «Бумаге», что «позже по ходу процесса мы решили втайне от него забрать себе часть».

Виталий, по словам его близких, долго находился в подавленном состоянии и боялся рассказывать семье об уголовном деле. Отчим уверен, что командир угрожал срочнику расправой.

Срочникам снова предложили подписать контракты. Теперь их склоняют уйти на войну следователи

Дело против военных рассматривается в закрытом режиме. Как предполагают собеседники «Бумаги», Минобороны может скрывать информацию о нем из-за секретности военной части, откуда вывозили металлолом.

Виталий Русаков признал вину. Его отчим утверждает, что показания из него выбили. «Сына в части избивали, он был запуган, истощен», — рассказывал он правозащитному проекту «Школа призывника».

В итоге суд приговорил Виталия к полутора годам лишения свободы. По решению суда, вместе с другими фигурантами дела он должен возместить Минобороны 10,5 миллиона рублей. Обжаловать приговор семья Виталия не собирается, поскольку есть риск, что срок увеличат. До конца февраля на закрытых заседаниях суда должны огласить приговоры другим шести фигурантам.

Отчим Виталия рассказал, что срочникам снова предлагают подписать контракты и отправиться на войну. Только теперь предложения поступают от следствия. «Если сказать коротко, почему я против отправки сына на : он попадет в штурмовое подразделение. Таких отправляют в самое пекло, вернуться оттуда практически невозможно. Для парня, который не готов к войне и по сути оружия в руках не держал, выживаемость равна нулю. Отправить своего сына на смерть я не желаю», — поделился отчим, который сам находится в зоне боевых действий.

В переписке с «Бумагой» другой срочник, ставший фигурантом дела, рассказал, что готовится к худшему, но заключение контракта вместо тюремного срока считает сомнительным выбором. По словам одного из обвиняемых, среди военных ходят слухи, что на войну может уехать организатор схемы Александр Корендясов. С ним самим или его близкими журналистам поговорить не удалось.

Фото на обложке: Алексей Сухоруков / РИА Новости / Спутник / Profimedia