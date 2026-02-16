На Мюнхенской конференции по безопасности во время одной из бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон и вице-премьер правительства Чехии Петр Мацинка поспорили о роли администрации Дональда Трампа в контексте войны России и Украины. Клинтон обвинила Трампа в «предательстве» ценностей Запада, а Мацинка заявил, что политика Трампа стала лишь ответом на леволиберальную повестку, «зашедшую слишком далеко». Их пятиминутный эмоциональный диалог перепечатали многие мировые СМИ — он оказался очень показательным в контексте поляризации общественного мнения на Западе из-за фигуры Трампа, его подхода к российско-украинской войне и споров о будущем мироустройстве. Вот приблизительный этой дискуссии.

Клинтон. Я считаю, что позиция администрации Трампа по отношению к Украине постыдна. Я считаю, что попытка заставить Украину пойти на сделку с Владимиром Путиным позорна. Я считаю, что попытки Путина и Трампа нажиться на страданиях и смерти украинского народа — это историческая ошибка.

Я считаю, что Украина сражается за нашу демократию, наши ценности свободы и цивилизации, теряя тысячи людей из-за маниакального стремления одного человека контролировать ее. Трамп либо этого не понимает, либо ему это безразлично.

Трамп предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека. Многое из того, что человечество делало раньше, было попытками остановить людей, которые хотят бесконтрольной власти. Никто из нас здесь никогда не выбрал бы жить при таком режиме, где человек может делать что угодно безнаказанно, как действует Путин. Но именно на него сейчас равняется Трамп.

Мацинка. Я вижу, вы его действительно .

Клинтон. Абсолютно так. Но мне на самом деле не нравится не только он сам, но и то, что он делает с США и миром. Вам следует внимательно изучить вопрос, если вы считаете, что это может привести к чему-то хорошему.

Мацинка. То, что делает Трамп с Америкой — это реакция. Реакция на некоторые политические тренды, которые зашли слишком далеко. Слишком далеко от обычных людей. Слишком далеко от реальности. Культура отмены. . Я не согласен с гендерной революцией, с климатическим алармизмом…

Клинтон (перебивает). С чем? С тем, что у женщин есть права?

Мацинка. Я думаю, есть два гендера. Некоторые из нас думают, что их больше, чем два. Я считаю, что есть два гендера — мужской и женский. А остальное, вероятно, — это социальный конструкт. И это зашло слишком далеко.

Клинтон (перебивает). И это оправдывает предательство интересов украинцев, которые на передовой погибают за свою свободу? И за права обоих гендеров, если вас это беспокоит.

Мацинка. Простите, что мои слова заставляют вас нервничать. Вы сказали, что Украина воюет за наше будущее и нашу свободу. Я думаю, что Украина воюет за свое будущее, свою свободу, свой суверенитет и независимость. Конечно, мы должны помогать ей.

Я не знаю, помогает ли администрация Трампа Украине остановить войну. Но я верю, что ее подход именно таков. Я не вижу других сильных геополитических игроков, которые бы заставили Россию прекратить разрушать Украину. Может быть, Китай — но Китай ничего не делает. Я не знаю, давит ли Трамп на Россию, чтобы они завершили войну. Я вижу, что только американцы могут сделать это.

Европа оказывает давление. Мы накладываем санкции. Мы делаем, что можем. Но я думаю, русским на это наплевать. Когда я посещал Украину, я видел, что люди были действительно едины в своем желании закончить войну. И сейчас они делают то, что еще год назад никто из них не мог даже предположить. Они готовы к уступкам. Сейчас мяч на российской стороне. Но с их стороны я не вижу желания закончить войну.

