Учения «Еж 2025», 12 мая 2025 года vbl/OR-7 Ardi Hallismaa / Минобороны Эстонии

В мае 2025 года в Эстонии прошли учения «Еж 2025». В них приняли участие 16 тысяч эстонских военнослужащих и подразделения армий . В качестве инструкторов были приглашены украинские эксперты по беспилотникам, которые поделились своим опытом. Результаты учений с дронами оказались «ужасными» для сил НАТО, рассказал бывший координатор БПЛА в Айвар Ханниотти автору The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелкиор.

По словам подполковника Арбо Пробала, руководителя программы беспилотных систем Сил обороны Эстонии, учения с БПЛА имитировали «ожесточенное и перегруженное» поле боя с разными типами беспилотников.

В одном из сценариев боевая группа НАТО из нескольких тысяч военнослужащих попыталась провести атаку, но не учла, что дроны сделали поле боя проницаемым. Поэтому подразделения противника, роль которого выполняли в том числе украинцы, успешно контратаковали — и за полдня «уничтожили» 17 бронемашин НАТО, а также провели еще 30 «ударов» по другим целям. В сценарии было задействовано вдвое меньше беспилотников, чем реально присутствует на фронте российско-украинской войны, но все равно «спрятаться было невозможно», заявил Ханниотти.

Он оценил результаты как «ужасные» для представителей НАТО, поскольку силы условного противника «смогли уничтожить два батальона за один день», а силы НАТО «даже не добрались» до вражеских операторов дронов.

Стен Рейманн, бывший командир Центра военной разведки Эстонии, помогавший привлечь украинских экспертов по беспилотникам для учений, назвал их результаты «шокирующими» для европейских военных.

На учениях украинцы применяли в том числе свою программу управления боем под названием Delta. Она собирает разведданные в режиме реального времени, использует искусственный интеллект для их анализа, идентифицирует цели и координирует удары между подразделениями. Такой подход ускоряет атаки, но предполагает обмен большим объемом данных, что противоречит стремлению НАТО ограничивать доступ к конфиденциальной информации. Это значит, что адаптация к эпохе беспилотников потребует от альянса целого комплекса реформ.

Эстония пытается осуществить эти изменения: она обновила свою подготовку, тактику и военную доктрину для «эры беспилотников», увеличила расходы на оборону и начала укреплять связи с бизнесом для развития военных технологий, пишет WSJ. Но многие страны НАТО продолжают демонстрировать «непонимание современного поля боя» и обучают своих солдат «на основе доктрин и руководств, не адаптированных к сегодняшним реалиям», заявила изданию представительница украинской Мария Лемберг, которая помогла координировать участие Украины в учениях «Еж 2025».

Сразу несколько источников WSJ рассказали о командире сил НАТО, который, наблюдая за учениями, заявил: «Мы в полной заднице». Комментируя эту реакцию, подполковник Арбо Пробал ответил, что одной из целей учений было помочь их участникам «больше думать, критически относиться к себе и убедиться, что они не проявляют самоуспокоения». «С моей точки зрения, эта миссия выполнена», — добавил Пробал.

