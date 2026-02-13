В Иркутской области завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК) против блогера из Тулуна Артема Павлечко, опубликовавшего видео об антисанитарных условиях в местном морге, рассказала юристка Анна Ануфриева.

Следственный комитет также сообщил об уголовном деле, но имени подозреваемого не назвал, указав только возраст — 34 года. По версии следствия, в январе 2026 года он «незаконно распространил сведения о частной жизни врача», опубликовав во «ВКонтакте» видео с информацией о месте жительства героя ролика без его согласия.

По словам Ануфриевой, поводом для дела стало видео из морга. Павлечко 14 января опубликовал во «ВКонтакте» 16-минутное видео из судебно-медицинского отделения Тулуна. Ролик назывался «Ужасная антисанитария в Тулунском морге, или бизнес на горе людей».

«Люди жалуются, что у вас тут не по-христиански все. Бардак, антисанитария, помойка. <﻿…﻿> Людей со шланга поливаете, трупы друг на друге валяются. Люди потом хоронят их, целуют. Каждый тулунчанин в такие условия попадет когда-нибудь? Правильно? Бычки сюда же!» — обращается на видео Павлечко, одетый в камуфляж, к сотрудникам морга, в том числе одному из медицинских работников, который оставляет окурок сигареты в раковине у стола для вскрытия.

На записи среди прочего показано, что тела некоторых умерших людей лежат на грязных кушетках, рядом с ними на грязном полу разбросана или свалена в кучу одежда и другие вещи, а рядом со столами для вскрытия лежат грязные инструменты.

Потом блогер отправляется к церкви, в компанию ритуальных услуг и к дому, как утверждается, заведующего моргом Сергея Доленчука. Все это время Павлечко сопровождает неназванный мужчина. Возможно, это бывший сотрудник морга, который также обращался к правозащитникам и просил «вывести историю на федеральный уровень».

Ролик заканчивается тем, что из-за визита блогера в морг вызвали полицию, а сам он и его спутник отправляются в прокуратуру подавать заявление. Вскоре после публикации видео ведомство отчиталось, что начало проверку о состоянии помещений морга Тулуна по обращению местного жителя. Его имя не называлось. О результатах проверки не сообщалось.

Заведующий моргом, в свою очередь, подал на блогера заявление в полицию о нарушении неприкосновенности личной жизни, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Baza. По его данным, заведующий обвинил Павлечко в том, что он «ворвался в частную собственность».

Блогера задержали утром 11 февраля. Правозащитница Анна Тажеева сообщила медиахолдингу Ксении Собчак «Осторожно Media», что сотрудники СОБРа ворвались домой к Павлечко, провели обыск, а самого блогера избили. Юристка Анна Ануфриева опубликовала фото Павлечко с силовиками. На снимке видно, что на лице у блогера синяк.

Павлечко двое суток удерживали в полиции и отпустили только вечером 13 февраля, рассказала Собчак. Блогер после освобождения подтвердил, что при задержании его избили, а также заставили записать извинения перед персоналом морга и заявителем по делу. Кто написал заявление, он не уточнил. Вероятно, речь идет о заведующем моргом.

МВД по Иркутской области опубликовало видео задержания Павлечко. Имя 34-летнего «нарушителя, называющего себя блогером», в публикации не называется, а его лицо частично заблюрено. Однако на кадрах можно узнать Павлечко, в том числе по одежде. На записи сотрудники СОБРа кувалдой выламывают входную дверь в квартиру блогера, а затем заставляют его извиниться перед сотрудниками морга.

Из публикации ведомства следует, что силовики изучили публикации Павлечко и составили на него протокол о публичной демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП). О чем именно идет речь, не уточняется. Baza пишет, что сотрудники центра «Э» заметили в одном из роликов блогера брелок с изображением «воровской звезды» и могли посчитать ее символикой запрещенного в РФ . В МВД сообщили, что суд уже рассмотрел дело и назначил Павлечко административный арест.

По данным Baza, Павлечко отпустили под подписку о невыезде. Близкие блогера рассказали телеграм-каналу, что у него гематомы и ссадины на ногах и теле. В подтверждение Baza опубликовала видео с блогером, где на его теле видны следы побоев.

Артем Павлечко — блогер из Тулуна, который освещает в соцсетях проблемы города и области, пишет сибирское издание «Люди Байкала». Он стал известен благодаря роликам, на которых спорит с сотрудниками ГИБДД. В 2024 году Павлечко баллотировался на выборах мэра Тулуна и набрал 17% голосов.

Сам себя Павлечко называет «блогером всея Руси» и «будущим президентом России». «С помощью канала „Сибирская свеЖЕСТЬ“ я намерен сеять доброе, светлое, вечное», — говорится в описании ютьюб-канала блогера. При этом паблик «Сибирская свеЖЕСТЬ» теперь переименован в «Твой наставник в Альфе», где Павлечко активно рекламировал услуги Альфа-банка и публиковал свои видео. Последний пост в группе вышел в январе 2025 года.

Судя по инстаграму Павлечко, он снимает видео о своей жизни, о конфликтах с другими блогерами, а также ролики с критикой местных властей. Причем видео о проблемах Тулуна он начал активно публиковать примерно за год до выборов мэра города.

Кроме того, в аккаунтах можно найти ксенофобский ролик с призывами создавать «дружину Бастрыкина» для борьбы с гражданами Таджикистана, которые приехали на заработки в Россию, а также видео про сборы для российских военных, воюющих в Украине. В то же время на аватарке в фейсбуке у Павлечко стоит фото с горящим паспортом РФ.