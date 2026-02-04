В руководстве китайской армии продолжаются чистки. The New York Times называет их беспрецедентными За три года из 30 высокопоставленных генералов свои должности сохранили только семеро

Члены Центральной военной комиссии Китая, 11 марта 2023 года Greg Baker / Reuters / Scanpix / LETA

С начала 2023 года из 30 высокопоставленных китайских генералов и адмиралов только семеро сохранили свои должности, остальные были либо отправлены в отставку, либо «исчезли», подсчитала The New York Times на основании сообщений китайских государственных СМИ и официальных заявлений.

Газета называет чистки в руководстве вооруженных сил Китая, проводимые председателем КНР Си Цзиньпином, беспрецедентными в современной истории страны.

Последним эпизодом стало расследование в отношении первого заместителя Си Цзиньпина в Чжан Юся, а также генерала Лю Чжэньли — начальника объединенного штаба комиссии. Официально их подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

«Би-би-си» отмечает, что Центральный военный совет, в состав которого обычно входят до семи человек, теперь сократился до двух членов — самого Си Цзиньпина и генерала Чжан Шэнминя. Все остальные ранее были уволены в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Чжан Шэнминь теперь отвечает за поддержание политической дисциплины и лояльности, пишет NYT. Большую часть своей карьеры он провел в качестве офицера по борьбе с коррупцией. В 2025 году Си Цзиньпин повысил его до заместителя председателя Центральной военной комиссии.

Увольнения затронули почти все виды войск в Китае, в том числе ракетные войска и военно-морской флот, говорится в публикации The New York Times. Отставки Чжан Юся и Лю Чжэньли лишили военную комиссию руководителей, которые готовят войска к боевым действиям. Теперь, по оценке NYT, в практическом планировании крупных военных операций участвуют менее высокопоставленные офицеры, что может подорвать уверенность Си Цзиньпина в боеготовности армии Китая. Столь масштабные чистки создают вакуум в военном руководстве страны, приходит к выводу издание.

При этом The Wall Street Journal в материале от 31 января отмечала, что массовые отставки высокопоставленных генералов позволили Си Цзиньпину сосредоточить в своих руках полный контроль над армией Китая и, соответственно, ускорить возможное вторжение на Тайвань.

По одной из версий, у Си Цзиньпина и Чжан Юся были разногласия по поводу сроков готовности китайской армии к вторжению. Председатель КНР настаивал на достижении боеготовности к 2027 году, тогда как генерал выступал за гораздо более поздний срок — 2035 год.

Действующий и бывший американские чиновники в разговоре с The New York Times отмечают, что пока неизвестно, в чем именно состоит причина чисток в военном руководстве страны — действует ли Си Цзиньпин из-за паранойи, защищается ли от «реального политического вызова» или пытается бороться с коррупцией в армии. При этом аналитики американской разведки пришли к выводу, что в последние годы председатель КНР проявляет признаки крайней степени паранойи.

The Wall Street Journal со ссылкой на закрытый брифинг высокопоставленных офицеров китайских вооруженных сил в конце января писала, что Чжан Юся обвинили в утечке информации о ядерной программе страны в США. Чжан, как утверждается, передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая. Генерала также подозревают в том, что он брал взятки в обмен на продвижение по службе в этой системе закупок. Кроме того, в отношении Чжана ведется расследование по обвинению в «формировании политических клик» — как поясняет WSJ, это подразумевает создание сетей влияния, подрывающих единство партии.

