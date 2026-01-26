WSJ: заместителя Си Цзиньпина обвинили в утечке информации о ядерной программе Китая в США

Первого заместителя лидера КНР Си Цзиньпина в Китая Чжан Юся обвинили в утечке информации о ядерной программе страны в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на закрытый брифинг высокопоставленных офицеров китайских вооруженных сил.

Брифинг состоялся 24 января — незадолго до того, как министерство национальной обороны Китая заявило о расследовании в отношении генерала Чжан Юся, но не привело никаких подробностей. В заявлении говорилось лишь о серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов.

На брифинге стало известно, что Чжан передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая. Кроме того, власти проверяют его деятельность по надзору за ведомством, ответственным за исследования, разработку и закупку военной техники. По данным источников, Чжана подозревают в том, что он брал взятки в обмен на продвижение по службе в этой системе закупок, а также продвигал офицера на должность министра обороны.

В отношении Чжана также ведется расследование по обвинению в «формировании политических клик» — как поясняет WSJ, это подразумевает создание сетей влияния, подрывающих единство партии.

Некоторые улики против Чжана предоставил бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Гу Цзюнь, ставший фигурантом расследования неделю назад.

В заявлении представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюя для The Wall Street Journal говорится, что решение партии расследовать дело Чжана подчеркивает, что руководство страны придерживается «подхода полной нетерпимости и всеобъемлющего охвата в борьбе с коррупцией».

Трамп сказал, что его встреча с Си Цзиньпином прошла «на 12 из 10». Вот только результат пока крайне скромный Александр Габуев анализирует итоги переговоров и объясняет, как будут дальше развиваться отношения Китая и США

