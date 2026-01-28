«Лучшие годы остались позади» Так сейчас говорят те, кто живет в Европе. Они считают, что жизнь «будет тяжелее для следующего поколения»

Florian Gaertner / Photothek / Getty Images

Жители европейских стран недовольны тем, как обстоят дела в их государствах, тем, какую политику проводят их правительства, и тем, как эти правительства отвечают на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на ноябрьский опрос , в котором приняли участие более 11 тысяч человек в 23 странах Евросоюза. Почти две трети участников опроса считают, что для Европы «лучшие годы остались позади» — и следующему поколению будет труднее. Рассказываем, какие сейчас настроения в Европе.

Что больше всего беспокоит европейцев?

Опрос FGS Global показал, что жители стран Европы обеспокоены состоянием демократии и тем, насколько правительства способны справляться с возникающими вызовами, в числе которых — война России с Украиной и нарастающие трения с Вашингтоном.

Три четверти европейцев (76%) считают, что демократия в их стране находится в упадке. Мрачные настроения, как пишет Politico, особенно распространены в Западной и Центральной Европе.

Во всех странах более 70% респондентов считают, что «вправе ожидать большего» от правительства. Не меньше половины опрошенных заявили, что политическая система в их стране «подводит народ и нуждается в фундаментальной реформе». Такой ответ чаще всего давали в Румынии (91%), Греции (88%) и Болгарии (86%). Жители скандинавских стран настроены не так мрачно, пишет Politico.

Почти во всех странах, где проводился опрос, большинство респондентов (более 50%) считают, что государство движется в неверном направлении. Страны, где такого мнения придерживаются меньше всего людей, — это Литва (38%), Польша (46%) и Дания (48%). Politico отмечает в своей публикации, что Литва и Польша граничат с Россией, которая ведет войну с Украиной, а Дания испытывает давление со стороны США в связи со статусом Гренландии.

Примерно две трети респондентов (63%) заявили, что для их стран «лучшие годы остались позади». 77% участников опроса считают, что жизнь «будет тяжелее для следующего поколения».

Результаты опроса — плохая новость для большинства правительств стран Европы, отмечает Politico. Они демонстрируют слабое доверие общества к политическим системам и скептицизм в отношении их способности эффективно функционировать.

И что европейцы хотели бы с этим сделать?

Жители стран Европы хотят, чтобы их лидеры проводили более активную политику и наращивали вооружения, пишет Politico.

На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их страны «должны более настойчиво отстаивать свои национальные интересы, даже если это создает трения с другими странами», большинство респондентов (71%) ответили утвердительно.

Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в европейскую безопасность: за увеличение расходов на оборону высказались 57%. В Польше этого требуют 82% жителей.

А как в Европе относятся к Трампу?

Опрос проводили в ноябре 2025 года — то есть до нового обострения конфликта Европы с США из-за статуса Гренландии. Однако уже тогда большинство европейцев относились к Трампу негативно. Около двух третей респондентов заявили, что пессимистично настроены по поводу того, какое влияние Трамп в 2026 году окажет на мировую экономику (69%), мир и безопасность (64%), а также на их собственную страну (64%).

Другие опросы показали, что Трамп непопулярен на европейском континенте даже среди сторонников правопопулистских партий, которые он сам считает своими союзниками. На вопрос о том, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии, 77% ответили отрицательно.

