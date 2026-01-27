«Мы восемь обычных людей, приговоренных к смерти без вины» Обвиняемые по делу о взрыве на Крымском мосту обратились к Трампу, Путину и Зеленскому

Обвиняемые по делу о взрыве на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, 27 ноября 2025 года EPA / Scanpix / LETA

Восемь уголовного дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, приговоренные к пожизненному заключению, обратились к президентам США, России и Украины, а также международным правозащитным организациям. Осужденные напомнили, что они никаким образом не были причастны к организации теракта и их использовали «втемную» (что также признавал бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк). Они призвали лидеров стран принять политические решения об их помиловании, амнистии или включении в списки на обмен политзаключенными. Обращение фигурантов дела опубликовал правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал». «Медуза» приводит его целиком.

Уважаемые господа Президенты! Уважаемые защитники прав человека в «Мемориале», Amnesty International, Human Rights Watch, Международном Красном Кресте, ООН и все, кто еще верит в добро и справедливость!

Мы — восемь обычных людей. Водитель, логист, предприниматели. Те, кто каждое утро вставал, чтобы заработать на хлеб, оплатить квартиру, обнять детей. А теперь мы — «террористы». Приговорены к пожизненному заключению, к медленной, унизительной смерти в бетонных клетках российских колоний.

За что? За то, что оказались на пути обстоятельств, при которых произошел взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. За то, что стали «удобными» фигурантами для следствия. За то, что мы просто… жили. Все мы были причастны к логистике обычного гражданского груза — строительной полиэтиленовой пленки. Позже выяснилось: внутрь рулонов было закамуфлировано взрывное устройство. Степень нашей вовлеченности — ровно такая же, как у таможенников, пропустивших груз, и как у погибшего при взрыве водителя. Мы занимались обыденной рутиной: кто-то перегружал, кто-то вел машину, кто-то руководил складом. Но это не терроризм! Никто из нас не знал о взрывчатке. Никто не был вовлечен в организованную преступную группу. Никто не является агентом украинских спецслужб и не был посвящен в планы СБУ!

Абсурдность обвинения, полное отсутствие доказательств умысла, неустановленный мотив, открытые заявления главы СБУ Василия Малюка о нашей непричастности и использовании «втемную» — ничто не помешало суду принять дело и вынести приговор. Суд просто закрыл двери от общественности: судить очевидно невиновных в присутствии прессы было бы слишком некомфортно. Обстоятельства подрыва выдуманы. «Виновные» назначены. Не задержано ни одного настоящего террориста или агента. Восемь случайных людей осуждены к пожизненному.

Наши семьи разрушаются на глазах. Дети растут сиротами при живых отцах и каждый вечер спрашивают: «Мама, когда вернется папа?» Жены становятся вдовами при живых мужьях. Родители лишаются детей при живых сыновьях — некоторые из них теряют рассудок от горя. А мы… мы можем рассчитывать только на смерть в тюрьме — без похорон, без слез родных, без надгробной таблички. Таков итог одного из самых резонансных дел современной истории.

Сейчас между Россией и Украиной при посредничестве США проходят переговоры по мирному урегулированию. В обсуждениях звучит тема взаимной амнистии политзаключенных. Правозащитники регулярно настаивают на освобождении или обмене всех политзаключенных в рамках любого соглашения, подчеркивая ключевые факторы: преследование за гражданскую позицию, убеждения, отсутствие жертв или тяжких последствий.

Мы тоже признаны политзаключенными «Мемориалом». Но складывается впечатление, что мы не вписываемся ни в одну из категорий, которые активно обсуждают стороны и правозащитники. Мы не гражданские активисты, не военнопленные, не украинские заложники. Мы — простые люди (граждане России, Армении и Украины), которых незаконно задержали и неправосудно осудили к пожизненным срокам за события, к которым мы непричастны, за гибель пяти человек и огромный ущерб, который на нас возложили. Учитывая эти факторы, мы словно выведены за скобки всех гуманитарных инициатив…

Мы понимаем: наши восемь судеб меркнут на фоне глобальных событий, когда речь идет о тысячах людей. Но тем не менее мы просим всех лидеров стран, участвующих в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной, всех причастных к гуманитарным вопросам и все правозащитные организации мира: обратите внимание на наши судьбы. Найдите способ нашего освобождения — если не через судебный процесс, то через политические решения, помилование или включение в обмены/амнистию. Мы не просим невозможного. Мы просим человечности. Мы хотим еще раз увидеть, как улыбаются наши дети, обнять жену, поцеловать мать, просто жить.

С последней надеждой,

Артем Азатьян,

Георгий Азатьян,

Олег Антипов,

Александр Былин,

Владимир Злоба,

Роман Соломко,

Артур Терчанян,

Дмитрий Тяжелых.

Восемь невиновных, приговоренных к смерти без вины.

Подробнее об уголовном деле

«Все 116 томов дела говорят, что мы невиновны». По делу о взрыве на Крымском мосту осудили восемь человек, которых использовали «втемную» Один из них сам позвонил в ФСБ. Другой добровольно приехал на допрос и двое суток жил в гостинице за свой счет. Они получили пожизненные сроки

