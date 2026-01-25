Пешеход на неосвещенной улице во время отключения электричества в Киеве, 23 января 2026 года Andrew Kravchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Украина продолжает жить без тепла и света из-за непрекращающихся российских обстрелов. После того, как Россия в ночь на 24 января нанесла очередной удар по Киеву (одновременно с участием в мирных переговорах в Абу-Даби), без отопления в столице снова остались почти шесть тысяч домов. За сутки работы энергетики восстановили подачу тепла в сотни многоэтажек, однако более 1300 зданий все еще не отапливаются. В соцсетях разошелся пост жительницы города Ольги Попадюк, в котором она рассказывает, как это — жить в постоянном холоде. Почитайте его — и другие свидетельства украинцев, которые из-за постоянных российских обстрелов вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

Я специально пишу это по-русски. Не потому что «так привычнее». А потому, что так дойдет. До тех самых русскоговорящих русских в России, которые любят говорить: «Мы тут ни при чем», «Это политика», «Мы вне войны». Так вот — вы при чем.

Я выживу, потому что у меня есть работа и хоть какие-то деньги. Потому что да, я могу пойти в «Спортлайф» и отогреть тело под горячим душем. Потому что да, я могу съесть теплый бургер в «Макдональдсе» и сделать вид, что жизнь продолжается. Именно поэтому мне особенно мерзко писать этот текст. Многие не орут и не жалуются. Но, су.а, как же холодно. Это не «ой, зима». Это не «надень свитер». Это холод, от которого некуда спрятаться. Он в стенах. В полу. В пальцах. В голове. Он не уходит, даже когда ты ложишься под три одеяла и делаешь вид, что спишь. Черновцы. Центр Европы. Шахеды почти не летают. Спасибо, конечно. Зато 19 часов без света. <…>

Я почти уверена, что я выживу. Я доживу. Я найду теплый душ, еду, розетку, угол. Но мне страшно не за себя. Мне страшно за тех, кто не напишет. Кто просто сидит в холодной квартире и думает: «Главное дотянуть до утра». Старики, мамочки с младенцами на руках.

У меня есть термос с чаем. У меня есть бутылки с горячей водой в кровати. Я прижимаю сына к себе покрепче. Я делаю все правильно, как в инструкциях по выживанию. Но свет выключают на шесть часов. Потом дают на час. И за этот час ты не успеваешь вернуть тепло. <…>

Сегодня кто-то умрет от холода. Не на фронте. Не от ракеты. Просто в своей квартире. Тихо. Без свидетелей. Прошло восемьдесят лет после Второй мировой. Мир говорил «никогда снова». Люди говорили «мы изменились». Ничего не изменилось. Люди — все те же звери.<…>

Критической остается и ситуация в Киеве. Из-за длительных отключений электричества в домах не работают лифты — а в условиях аварийных отключений они могут остановиться в любой момент. Мамам с маленькими детьми и пожилым людям приходится подниматься на свои этажи пешком.

Жительница Киева Татьяна рассказывает журналистам украинской службы «Радио Свобода», что дома не снимает зимнюю одежду — спит в нескольких жилетках и шапке. Термометр в ее квартире показывает 1–2 градуса тепла.

Из-за холода в домах замерзают трубы, а в отдельных квартирах — вода в унитазах и раковинах. Жители Киева рассказывают, что у них в домах трескается мебель — тоже из-за холодов. В подъездах леденеют перила и лестницы.

Така погода в Києві в хаті. Бо нема опалення, бо росіяни влаштували українцям «Холодомор», обстрілами пошкодивши електростанції. Діліться в коментах, яка в вас? #холодомор #холодомор2026 #блекаут #вимкненняелектроенергії #вимкнення_світла Marianna de Mort

Pasha&Dasha

Льодяні брили в підїзді🥶 #холод #мороз #лід Олексій

Люди греются у костра на вечеринке, устроенной на спортивной площадке в одном из районов Киева, оставшемся без электричества, 24 января 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Пункт обогрева в Киеве, 22 января 2026 года Valentyna Polishchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

Света и электричества из-за российских обстрелов нет не только в Киеве, но и в других больших городах. Вот как описывает свой быт в этих условиях писательница и жительница Харькова Анна Гин.

Раньше самый приятный звук был — «трынь» от банка. Когда на счет приходит гонорар или зарплата. Сейчас дикий восторг вызывает писк вытяжки, она у меня первой сообщает — дали электричество!

И ты бежишь, как сумасшедший с криками «свеееет», к розетке, стиралке, компьютеру. Причем ко всем одновременно. Я лично сразу включаю новости. Такое ощущение, что пока ты шесть часов сидел во тьме и холоде — мир изменился. И точно, в этом году это ощущение еще ни разу не подводило.

Темно, темно, темно — бац Трамп забыл про Украину, Иран и Мадуро, грозит Макрону пошлинами на вино, а на Гренландию (она же «Исландия», она же «кусок льда») уверенно собрался идти войной.

И в очередную волну блекаута ты проваливаешься с пониманием, что миропорядок катится в пропасть и в следующий раз, когда в твоем микрорайоне дадут свет — Третья мировая будет в самом разгаре.

А потом темно, темно, темно — бац [премьер Канады] Марк Карни произносит речь для европейцев, которая тебя невероятно вдохновляет и буквально убеждает в том, что завтра будут транслировать красиво пылающий . Ждем. <…>

У меня рыбки в аквариуме замирают — прям не плавают, а стоят как пираньи. И смотрят с укором. Кирюша превращается в шар, широко расставляет перья и сидит надувшись, молча. Когда температура в квартире +16 и ниже, я ношу ее за пазухой. Этим фактом сильно недоволен доберман. Ревнует.

Все работает. Магазины, кафе, банки, аптеки, парикмахерские, театры (!). Все на генераторах. Гул стоит ужасный, заглушает российские шахеды. А они летят постоянно.

Крупные покупки в супермаркетах теперь делают только жители нижних этажей. Мы, несчастные любители красивых видов из окна, носим домой хлеб и яйца по очереди. <…>

Проект «Давайте» (его создатели — «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь») собирают деньги на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Помогите им пережить зиму!

Читайте также

В Киеве темно и холодно. И лучше пока не становится Россия продолжает бить по украинской столице. Около 3000 (!) домов остаются без тепла

Читайте также

В Киеве темно и холодно. И лучше пока не становится Россия продолжает бить по украинской столице. Около 3000 (!) домов остаются без тепла