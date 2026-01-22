Война Тысяча четыреста двадцать девятый день. Власти РФ заявили о 524 погибших в Курской области в результате вторжения ВСУ

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В результате вторжения украинских военных в Курскую область погибли как минимум 524 человека, следует из заявлений уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сказала она.

Москалькова не пояснила, что она подразумевает под «массовыми захоронениями», и были ли они обнаружены сейчас или раньше. Она также не предоставила каких-либо фото- или видеоподтверждений существования таких захоронений.

Чиновница также сообщила, что в реестре пропавших жителей приграничных районов, который ведут власти, остаются 452 человека. Первоначально в нем было 2173 человека, из них 1378 удалось обнаружить, 343 оказались в списках погибших.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года, им удалось захватить более тысячи квадратных километров. Российская армия начала активное контрнаступление в начале 2025 года, в апреле вся территория региона была возвращена под контроль РФ.

524 погибших — максимальная на данный момент оценка количества жертв операции ВСУ в Курской области, публично сделанная властями РФ. 14 января глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что в результате действий украинских войск погибли 445 мирных жителей, еще 553 получили ранения.

Мир

Переговоры по мирному соглашению находятся в завершающей стадии, и урегулирование сводится к решению «одного вопроса», заявил в Давосе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«[Окончание войны] в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал Уиткофф, который накануне провел очередную встречу с украинской делегацией в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя офиса президента Кирилла Буданова и депутата Давида Арахамии.

Уиткофф не уточнил, что именно за «один вопрос» имеется в виду. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нерешенными остаются два вопроса — послевоенная принадлежность Донбасса, а также управление Запорожской АЭС.

Уиткофф вечером 22 января прилетит в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления спецпредставителя США «насчет стадии, на которой находятся переговоры».

После визита в Москву Уиткофф, как ранее сообщалось, отправится в Объединенные Арабские Эмираты участвовать во встречах на уровне рабочих групп — на них прорабатываются конкретные механизмы реализации политических договоренностей. Сегодня спецпредставитель президента США также заявил, что «скоро» приедет в Украину.

Война в фотографиях. Замерзшая ТЭС в Украине

ТЭС, прекратившая работу после российских ударов. Украина (конкретная локация не уточняется), 21 января 2026 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Галина (Харьков). Честно говоря, я совсем не понимаю через четыре года войны, чего хочет добиться Россия постоянными бомбардировками Киева, Харькова, других украинских городов. Мы не капитулируем и не сдадимся. И не уедем со своей земли. Разве что нас всех придется убить, всех украинцев. Это будет скорее капитуляция человеческой цивилизации.

Я никуда не уезжала из Украины и Харьковской области четыре года: было, сидели с детьми по двое-трое суток без света. Но у меня есть дом за городом (мы жили там первые два года войны) - и печь хлеб в сковороде, рубить дрова я научилась еще в начале войны. Выключения света — не самое страшное, мы приспособились. Не сильно удивлюсь, если киевлянки сейчас, как и харьковчанки, ходят в салоны красоты. Я делала гель-лак, и мастер мне сказала, что все четыре года войны у нее не было и недели простоя. Это о человеческом, женском.

Ты будешь везти ребенка развлекаться в торговый центр на день рождения, потому что невозможно четыре года сидеть безвылазно в подвале. Вчера начали сбивать шахед, а мы едем в машине. А на нас что-то летит, свернули быстро на другую улицу. Мы и не такое видели. Генераторы, инверторы у всех давно куплены. Морозы скоро закончатся, как-то переживем. Мы не сидим, посыпая голову пеплом.

Россия, оставив киевлян без света и отопления, ничего не добьется. Это не ускорит исход войны в пользу России. Мне интересно другое: вот как будущая Россия через 10-20 лет будет объяснять это? Мы Киев за три дня не взяли, так решили в 2026 году заморозить? Как? В учебниках истории, детям своим, наконец? Вот как ЭТО потом объясните? Мы ведь вам никогда не простим.

Я не считаю русских жертвами войны — это или соучастники, или в большинстве своем равнодушные — «с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство». Мир (Россия) сошел с ума — но надо как это пережить.

