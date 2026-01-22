Фотографам запретили снимать в Госдуме. Больше мы ВОТ ЭТО не увидим 😵

С 21 января фотографам запретили снимать депутатов Госдумы во время заседаний. Им закрыли доступ на балкон, с которого журналисты наблюдают за работой нижней палаты парламента — теперь там могут находиться только телеоператоры. Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января обвинил фотожурналистов в том, что они пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». «Мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», — заявил Володин, обращаясь к фотографам. Некоторым депутатам, писали «Ведомости», не понравилось, как они вышли на снимках, сделанных в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января. «Медуза» собрала фотографии разных лет из Госдумы. Если запрет на фотосъемку останется в силе, то такими депутатов избиратели (к сожалению) больше не увидят.

Депутаты Госдумы, певец Иосиф Кобзон и спортсменка Алина Кабаева. 11 января 2008 года Виталий Белоусов / ТАСС / Profimedia

Депутаты Госдумы голосуют за своих коллег, пропускающих пленарное заседание. 25 января 2013 года Сергей Карпов / ТАСС / Profimedia

Депутаты Госдумы, спортсменка Светлана Хоркина и спортивный функционер Александр Козловский. 19 мая 2012 года Алексей Филиппов / ТАСС / Profimedia

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Димов (справа) с коллегами. 9 июля 2025 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. 21 июля 2023 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

27 января 2017 года Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia 22 марта 2017 года Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia

23 июля 2025 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместители председателя Госдумы Ирина Яровая и Анна Кузнецова на первом пленарном заседании осенней сессии. 13 сентября 2022 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

22 июня 2023 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

17 октября 2012 года Станислав Красильников / ТАСС / Profimedia 14 января 2020 года Антон Новодережкин / ТАСС / Profimedia

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и его соратник по партии Николай Коломейцев — первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на первом пленарном заседании весенней сессии, 13 января 2026 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Депутаты Госдумы, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов и спортсмен Николай Валуев. 14 ноября 2024 года Максим Чурусов / ТАСС / Profimedia

Заместители председателя Госдумы Ирина Яровая и Сергей Неверов. 6 декабря 2022 года Дмитрий Духанин / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press