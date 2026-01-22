Фотографам запретили снимать в Госдуме. Больше мы ВОТ ЭТО не увидим 😵
С 21 января фотографам запретили снимать депутатов Госдумы во время заседаний. Им закрыли доступ на балкон, с которого журналисты наблюдают за работой нижней палаты парламента — теперь там могут находиться только телеоператоры. Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 января обвинил фотожурналистов в том, что они пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». «Мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря», — заявил Володин, обращаясь к фотографам. Некоторым депутатам, писали «Ведомости», не понравилось, как они вышли на снимках, сделанных в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января. «Медуза» собрала фотографии разных лет из Госдумы. Если запрет на фотосъемку останется в силе, то такими депутатов избиратели (к сожалению) больше не увидят.