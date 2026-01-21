В Госдуме с 21 января фотографам средств массовой информации запретили снимать пленарные заседания, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным изданий, фотографов перестали пускать на балкон в зале заседаний. Изначально этот балкон был предназначен для работы операторов телеканалов, в последние несколько лет туда пускали и фотожурналистов. На какой срок установлены ограничения, неизвестно.

«Ведомости» пишут, что запрет ввели после того, как накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотографов и призвал их «не стебаться» над депутатами. Он обвинил фотожурналистов в том, что они пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде».

При этом осенью 2025-го Володин, также критикуя фотографов, объяснял им, что они «работают в самом открытом парламенте мира». «В парламенте Великобритании их бы давно отправили на галеры: там запреты сплошные. Нельзя снимать депутата, если это его дискредитирует. А у нас же они изгаляются как хотят», — говорил спикер.

По данным «Ведомостей», новые претензии у депутатов к фотографам возникли после съемок в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января. Некоторым парламентариям не понравилось, как они вышли на снимках, рассказал источник газеты.

Ранее «Единая Россия» разослала предупреждение своим депутатам о работе в зале заседаний фотокорреспондентов с длиннофокусными объективами, напоминает «Коммерсант». Парламентариев призвали помнить о том, что они могут попасть на снимки крупным планом.