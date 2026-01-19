На Камчатке снегопад, какого не было больше 50 лет Местные жители рассказывают о сугробах в пять метров. Некоторым пришлось выбираться из квартиры через окно

Александр Пирагис / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпало 370 миллиметров осадков, или 316% месячной нормы, а за первую половину января 2026-го в городе выпало еще 163,6 миллиметра, или около 150% месячной нормы, сообщило агентство «Камчатка-Информ» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Высота снежного покрова в городе достигла 170 сантиметров, а в отдельных районах — более 2,5 метра. Местные жители сообщали в соцсетях о сугробах до пяти метров высотой.

В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности. Хотя к 17 января циклоны, которые принесли на Камчатку снегопады, начали отступать. В ночь на понедельник с улиц Петропавловска-Камчатского, отчитались в региональном правительстве, вывезли 2,5 тысячи кубометров снега.

Как сообщила глава Камчатгидромета Вера Полякова, погодные условия, сложившиеся на Камчатке в последние полтора месяца, относятся к категории экстремальных и фиксируются крайне редко. «Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась в начале 1970-х годов, когда за короткий период выпадало сразу несколько месячных норм осадков. Для современного периода наблюдений такие условия являются исключительно редкими», — рассказала она на заседании комиссии по ликвидации ЧС.

На фоне снежного коллапса в Петропавловске-Камчатском перестали ходить пассажирские автобусы. Людей развозили на автозаках Росгвардии и вахтовках — специальных автобусах для вахтовиков. 17 января движение пассажирских автобусов возобновили, но с ограничениями.

Дома жителей завалило снегом, расчищать их помогают спасатели и военные. Цены на услуги по расчистке домов и машин от снега на сайте объявлений «Авито» выросли до 80 тысяч рублей. Из-за снегопада в столице региона почти остановился вывоз мусора. Главная причина проблем с отходами — техника коммунальных служб не может проехать в заваленные снегом дворы.

Краевые учреждения и школы региона перевели на дистанционный режим работы. 15 января местные власти сообщали о гибели двух человек — их завалило снегом, упавшим с крыш. Сообщалось также о нехватке некоторых продуктов в придомовых магазинах и об очередях в торговых точках крупных сетей. Чиновники «в ручном режиме» отслеживают наличие в магазинах товаров первой необходимости.

Власти не рекомендуют жителям покидать дома без необходимости, оповещая об опасности по громкоговорителям. На базе штаба по ликвидации ЧС создали волонтерскую организацию, участники которой помогают пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, а также семьям участников войны с Украиной расчищать придомовые территории от снега, доставляют им продукты и лекарства.

После заседания комиссии по ликвидации ЧС 19 января губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился расчистить ключевые дороги и проезды между кварталами в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники ГАИ, согласно решению правительства региона, начали вручную регулировать дорожное движение на самых загруженных перекрестках.

Жители Камчатки поделились в соцсетях видео, как они выживают в условиях непогоды. Например, как врачи скорой помощи пробираются к пациентам по сугробам и через заваленные снегом подъезды, как люди выбираются из заблокированных многоэтажек через окна (иногда даже выпрыгивают с верхних этажей в сугробы, хоть это и небезопасно), как откапывают свои машины.

В инстаграме «Медузы» — подборка таких видео. Они производят сильное впечатление.

На фоне популярности видео с Камчатки в соцсетях появились ролики на тему экстремального снегопада, сгенерированные искусственным интеллектом, обратил внимание телеграм-канал «43». В ИИ-видео камчатские сугробы выросли до девятых этажей многоквартирных домов, а жители региона используют их как горки, стартуя прямо из своих квартир.