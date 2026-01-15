В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за снежного коллапса, погибли два человека. Местных жителей вместо автобусов развозят автозаки

Два жителя Петропавловска-Камчатского погибли, после того как их завалило снегом, упавшим с крыш, сообщили местные власти. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, объявил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

О первом погибшем сообщила прокуратура Камчатского края. По данным ведомства, инцидент произошел утром 15 января на улице Советской. После сообщения о сходе снежных масс с крыши под завалом нашли тело 60-летнего мужчины. Возбуждено уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК).

Второго жителя Петропавловска-Камчатского также завалило снегом, упавшим с крыши одноэтажного дома. По словам краевого министра по ЧС Сергея Лебедева, прибывшие на место происшествия спасатели и медработники пытались спасти пострадавшего, но он погиб.

Снежный коллапс произошел на Камчатке из-за череды циклонов, сменяющих друг друга уже более месяца. По данным Камчатгидрометцентра, только за одни сутки, 13 января, в Петропавловске-Камчатском выпало 50 миллиметров осадков — это половина месячной нормы. Всего в декабре выпало больше трех месячных норм. В нескольких районах Камчатки, в том числе в краевом центре, действует предупреждение о лавинной опасности.

На этом фоне в Петропавловске-Камчатском перестали ходить пассажирские автобусы. Людей развозят на автозаках Росгвардии и вахтовых автобусах. Дома некоторых жителей завалило снегом так, что они не могут выйти без помощи спасателей.

Краевые учреждения и некоторые школы региона перевели на дистанционный режим работы, школьникам Петропавловска-Камчатского продлили каникулы до 17 января. Занятия в колледжах и техникумах в ряде районов, запланированные на 16 января, отменили.

В некоторых магазинах Петропавловска-Камчатского нет хлебобулочных изделий, молочной продукции, свежих овощей и фруктов, яиц, местной мясной продукции, сообщил ТАСС. В крупных торговых сетях, как отмечает агентство, «ситуация с наличием скоропортящейся продукции несколько лучше», но на кассах выстраиваются очереди. Власти региона признали дефицит, отметив, что они связаны с «временными трудностями логистики».