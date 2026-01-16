Перейти к материалам
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Странные новости с далекой звезды». Пока его можно послушать и приобрести на платформе Bandcamp, позже он станет доступен в остальных стриминговых сервисах.

«Странные новости с далекой звезды» издан как альбом «Аквариума». В 2022 году после начала полномасштабной войны Гребенщиков объявлял, что «Аквариум» приостанавливает свою деятельность, а его нынешний концертный коллектив продолжит выступать и записываться под названием «БГ+».

«Я долгое время называл существующую группу „БГ+“, пока, наконец, вот на этом альбоме музыканты, включая наших ирландцев, не начали склоняться к тому, что это уже снова ощущение „Аквариума“, ощущение группы. И я очень рад, поэтому это первый альбом „Аквариума“ за пять лет практически», — пояснил Гребенщиков накануне выхода диска в интервью «Новой газете».

Помимо БГ, в записи альбома участвовали клавишник Константин Туманов, бас-гитарист Александр Титов, скрипач Андрей Суротдинов, барабанщик Лиам Брэдли, флейтист Брайан Финнеган, гитарист Лео Эбрахамс, перкуссионист Глеб Гребенщиков. Среди приглашенных музыкантов — скрипичный квартет, духовые, грузинский хор. В одной из песен на подпевках также можно услышать Андрея Макаревича («Машина времени»), Александра Васильева («Сплин»), Евгения Федорова (Tequilajazzz), Севу Гаккеля и Олега Гончарова (бывшие участники «Аквариума»). Альбом записан в Великобритании. Его продюсерами выступили Борис Гребенщиков и звукорежиссер Крис Кимси, наиболее известный по работе с The Rolling Stones.

В альбоме десять песен. Почти в каждой из них можно найти отсылки-комментарии о текущем состоянии мира.

  • Война почетна, а ну не засти свет!
  • Война зачетна, лучше ее нет.
  • Мирно жить не выгодно; спрятав кулаки,
  • Придется строить, а строить не с руки.
  • («Поговорим о мертвых»)

  • Но у новых немых не ладится праздничный стол,
  • Селедка под шубой стоит угрожающе смирно.
  • Спрячься ты хоть под обои — найти не проблема, дело в другом:
  • Нам не дожить до дня, когда будет мир.
  • («Спаси и сохрани»)

В песне «Все кошки серы» БГ поет:

  • Не спрашивай, почему так темно — это ночь,
  • Мне не нужно больше сердце — заберите его прочь.
  • Смотри, сколько крови натекло,
  • Напрасно мы ломали руками стекло,
  • Я стою на своем, мне некому передать пост.

А в песне «Апокалипсис» текст такой:

  • Верьте иль не верьте —
  • Мне со Звезды Смерти
  • Шлет повестки военком
  • В розовом конверте.
  • Ему нужно, чтобы
  • Мы явились оба —
  • И я, и тот другой
  • Из-под крышки гроба.

  • Пароход плывет,
  • А капитан дремлет,
  • Рыба-меч прогрызла дно,
  • Да никто не внемлет.
  • А над нами царь,
  • А под нами бездна:
  • Отдаю вам этот мир безвозмездно.

  • Вот я к вам с приветом,
  • Пьяный лунным светом,
  • Не хочу знать ни о том,
  • Ни об этом.
  • Но пока дышит грудь,
  • Пока сердце бьется,
  • Апокалипсис
  • Перебьется.

Предыдущий альбом «Аквариума» «Дом всех святых» вышел в сентябре 2022 года. После этого «БГ+» выпустил ряд мини-альбомов: «Богрукиног», «Новый шелковый путь» и «√​­​☀».

