Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Странные новости с далекой звезды». Пока его можно послушать и приобрести на платформе Bandcamp, позже он станет доступен в остальных стриминговых сервисах.

<a href="https://music.bg-aquarium.com/album/--10">Странные Новости с Далёкой Звезды by Аквариум</a>

«Странные новости с далекой звезды» издан как альбом «Аквариума». В 2022 году после начала полномасштабной войны Гребенщиков объявлял, что «Аквариум» приостанавливает свою деятельность, а его нынешний концертный коллектив продолжит выступать и записываться под названием «БГ+».

«Я долгое время называл существующую группу „БГ+“, пока, наконец, вот на этом альбоме музыканты, включая наших ирландцев, не начали склоняться к тому, что это уже снова ощущение „Аквариума“, ощущение группы. И я очень рад, поэтому это первый альбом „Аквариума“ за пять лет практически», — пояснил Гребенщиков накануне выхода диска в интервью «Новой газете».

Помимо БГ, в записи альбома участвовали клавишник Константин Туманов, бас-гитарист Александр Титов, скрипач Андрей Суротдинов, барабанщик Лиам Брэдли, флейтист Брайан Финнеган, гитарист Лео Эбрахамс, перкуссионист Глеб Гребенщиков. Среди приглашенных музыкантов — скрипичный квартет, духовые, грузинский хор. В одной из песен на подпевках также можно услышать Андрея Макаревича («Машина времени»), Александра Васильева («Сплин»), Евгения Федорова (Tequilajazzz), Севу Гаккеля и Олега Гончарова (бывшие участники «Аквариума»). Альбом записан в Великобритании. Его продюсерами выступили Борис Гребенщиков и звукорежиссер Крис Кимси, наиболее известный по работе с The Rolling Stones.

В альбоме десять песен. Почти в каждой из них можно найти отсылки-комментарии о текущем состоянии мира.

Война почетна, а ну не засти свет!

Война зачетна, лучше ее нет.

Мирно жить не выгодно; спрятав кулаки,

Придется строить, а строить не с руки.

(«Поговорим о мертвых»)





Но у новых немых не ладится праздничный стол,

Селедка под шубой стоит угрожающе смирно.

Спрячься ты хоть под обои — найти не проблема, дело в другом:

Нам не дожить до дня, когда будет мир.

(«Спаси и сохрани»)

В песне «Все кошки серы» БГ поет:

Не спрашивай, почему так темно — это ночь,

Мне не нужно больше сердце — заберите его прочь.

Смотри, сколько крови натекло,

Напрасно мы ломали руками стекло,

Я стою на своем, мне некому передать пост.

А в песне «Апокалипсис» текст такой:

Верьте иль не верьте —

Мне со Звезды Смерти

Шлет повестки военком

В розовом конверте.

Ему нужно, чтобы

Мы явились оба —

И я, и тот другой

Из-под крышки гроба.





Пароход плывет,

А капитан дремлет,

Рыба-меч прогрызла дно,

Да никто не внемлет.

А над нами царь,

А под нами бездна:

Отдаю вам этот мир безвозмездно.





Вот я к вам с приветом,

Пьяный лунным светом,

Не хочу знать ни о том,

Ни об этом.

Но пока дышит грудь,

Пока сердце бьется,

Апокалипсис

Перебьется.

Предыдущий альбом «Аквариума» «Дом всех святых» вышел в сентябре 2022 года. После этого «БГ+» выпустил ряд мини-альбомов: «Богрукиног», «Новый шелковый путь» и «√​­​☀».