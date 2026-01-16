«Пока дышит грудь, пока сердце бьется, апокалипсис перебьется» «Странные новости с далекой звезды» — первый с 2022 года альбом «Аквариума». Послушайте его прямо сейчас!
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Странные новости с далекой звезды». Пока его можно послушать и приобрести на платформе Bandcamp, позже он станет доступен в остальных стриминговых сервисах.
«Странные новости с далекой звезды» издан как альбом «Аквариума». В 2022 году после начала полномасштабной войны Гребенщиков объявлял, что «Аквариум» приостанавливает свою деятельность, а его нынешний концертный коллектив продолжит выступать и записываться под названием «БГ+».
«Я долгое время называл существующую группу „БГ+“, пока, наконец, вот на этом альбоме музыканты, включая наших ирландцев, не начали склоняться к тому, что это уже снова ощущение „Аквариума“, ощущение группы. И я очень рад, поэтому это первый альбом „Аквариума“ за пять лет практически», — пояснил Гребенщиков накануне выхода диска в интервью «Новой газете».
Помимо БГ, в записи альбома участвовали клавишник Константин Туманов, бас-гитарист Александр Титов, скрипач Андрей Суротдинов, барабанщик Лиам Брэдли, флейтист Брайан Финнеган, гитарист Лео Эбрахамс, перкуссионист Глеб Гребенщиков. Среди приглашенных музыкантов — скрипичный квартет, духовые, грузинский хор. В одной из песен на подпевках также можно услышать Андрея Макаревича («Машина времени»), Александра Васильева («Сплин»), Евгения Федорова (Tequilajazzz), Севу Гаккеля и Олега Гончарова (бывшие участники «Аквариума»). Альбом записан в Великобритании. Его продюсерами выступили Борис Гребенщиков и звукорежиссер Крис Кимси, наиболее известный по работе с The Rolling Stones.
В альбоме десять песен. Почти в каждой из них можно найти отсылки-комментарии о текущем состоянии мира.
- Война почетна, а ну не засти свет!
- Война зачетна, лучше ее нет.
- Мирно жить не выгодно; спрятав кулаки,
- Придется строить, а строить не с руки.
- («Поговорим о мертвых»)
- Но у новых немых не ладится праздничный стол,
- Селедка под шубой стоит угрожающе смирно.
- Спрячься ты хоть под обои — найти не проблема, дело в другом:
- Нам не дожить до дня, когда будет мир.
- («Спаси и сохрани»)
В песне «Все кошки серы» БГ поет:
- Не спрашивай, почему так темно — это ночь,
- Мне не нужно больше сердце — заберите его прочь.
- Смотри, сколько крови натекло,
- Напрасно мы ломали руками стекло,
- Я стою на своем, мне некому передать пост.
А в песне «Апокалипсис» текст такой:
- Верьте иль не верьте —
- Мне со Звезды Смерти
- Шлет повестки военком
- В розовом конверте.
- Ему нужно, чтобы
- Мы явились оба —
- И я, и тот другой
- Из-под крышки гроба.
- Пароход плывет,
- А капитан дремлет,
- Рыба-меч прогрызла дно,
- Да никто не внемлет.
- А над нами царь,
- А под нами бездна:
- Отдаю вам этот мир безвозмездно.
- Вот я к вам с приветом,
- Пьяный лунным светом,
- Не хочу знать ни о том,
- Ни об этом.
- Но пока дышит грудь,
- Пока сердце бьется,
- Апокалипсис
- Перебьется.
Предыдущий альбом «Аквариума» «Дом всех святых» вышел в сентябре 2022 года. После этого «БГ+» выпустил ряд мини-альбомов: «Богрукиног», «Новый шелковый путь» и «√☀».