Борис Гребенщиков выпустил новый альбом в рамках проекта «БГ+», который временно заменяет «Аквариум» с 2022 года.

Он имеет название в виде символа √​­​☀ — знак квадратного корня и знак солнца. «Люди, наверное, будут называть „Квадратный корень из солнца“, я не знаю», — прокомментировал музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву. (В истории «Аквариума» уже встречались записи, названные символами — это 🔻 1981-го и Ψ 1999 года, также известные как «Треугольник» и «Пси»).

Альбом пока доступен для прослушивания и покупки только на платформе Bandcamp, в остальных стримингах его опубликуют позже.

<a href="https://music.bg-aquarium.com/album/square-root-sun">√­☀ (Square Root Sun) by БГ+</a>

Пластинку записывали в Лондоне, как и два предыдущих мини-альбома «БГ+» — «Богрукиног» и «Новый шелковый путь».

В новой работе БГ шесть песен: «Ангел», «Плохая песня», «Бог Зимогоров», «У Нимфодоры», «Феникс», «5 утра».

Открывающая композиция «Ангел» была написана Гребенщиковым еще в конце 1980-х годов. Она часто исполнялась на концертах «Аквариума» того периода, но ранее не издавалась в рамках студийных альбомов.

Наиболее свежая и одна из самых запоминающихся в треклисте — «Плохая песня» с рефреном «Под лежачий памятник вода не течет».

Темнота в глазах, на сердце давит,

Стало безразлично, кто и кем правит.

Водкой и плеткой, радиоволной -

Правьте как хотите, но только не мной.





Вылезу на облако, гляну на село -

Все гуляют, всем невесело.

Завтра заперто на переучет,

Под лежачий памятник вода не течет.





Стало дальше то, что было ближе.

Ехала машина да увязла в жиже.

Никому не выйти из запертого круга -

Шофер с пассажирами мочат друг друга.





Старенького дедушку превратили в фарш,

Весь мир — музыка, похоронный марш.

Ох вы, гуси-лебеди, всех наперечет,

Под лежачий памятник вода не течет.





Как же так случилось, как же так вышло:

Вместо любви матери — в лоб дышло.

Взгляды исподлобья из каждой лужи,

Ничего не спрашивай, чтоб не стало хуже.





Вылезу на облако, гляну на село -

Все гуляют, всем невесело.

Завтра заперто на переучет,

Под лежачий памятник вода не течет.

А вот каким был последний альбом «Аквариума»

«Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь» Борис Гребенщиков — о новом альбоме и жизни «Аквариума» во время войны

А вот каким был последний альбом «Аквариума»

«Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь» Борис Гребенщиков — о новом альбоме и жизни «Аквариума» во время войны