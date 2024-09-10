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«Вылезу на облако, гляну на село — все гуляют, всем невесело» БГ выпустил альбом √​­​☀ (то есть «квадратный корень из солнца»)

Источник: Meduza

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом в рамках проекта «БГ+», который временно заменяет «Аквариум» с 2022 года.

Он имеет название в виде символа √​­​☀ — знак квадратного корня и знак солнца. «Люди, наверное, будут называть „Квадратный корень из солнца“, я не знаю», — прокомментировал музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву. (В истории «Аквариума» уже встречались записи, названные символами — это 🔻 1981-го и Ψ 1999 года, также известные как «Треугольник» и «Пси»).

Альбом пока доступен для прослушивания и покупки только на платформе Bandcamp, в остальных стримингах его опубликуют позже.

Пластинку записывали в Лондоне, как и два предыдущих мини-альбома «БГ+» — «Богрукиног» и «Новый шелковый путь».

В новой работе БГ шесть песен: «Ангел», «Плохая песня», «Бог Зимогоров», «У Нимфодоры», «Феникс», «5 утра».

Открывающая композиция «Ангел» была написана Гребенщиковым еще в конце 1980-х годов. Она часто исполнялась на концертах «Аквариума» того периода, но ранее не издавалась в рамках студийных альбомов.

Наиболее свежая и одна из самых запоминающихся в треклисте — «Плохая песня» с рефреном «Под лежачий памятник вода не течет».

  • Темнота в глазах, на сердце давит,
  • Стало безразлично, кто и кем правит.
  • Водкой и плеткой, радиоволной -
  • Правьте как хотите, но только не мной.

  • Вылезу на облако, гляну на село -
  • Все гуляют, всем невесело.
  • Завтра заперто на переучет,
  • Под лежачий памятник вода не течет.

  • Стало дальше то, что было ближе.
  • Ехала машина да увязла в жиже.
  • Никому не выйти из запертого круга -
  • Шофер с пассажирами мочат друг друга.

  • Старенького дедушку превратили в фарш,
  • Весь мир — музыка, похоронный марш.
  • Ох вы, гуси-лебеди, всех наперечет,
  • Под лежачий памятник вода не течет.

  • Как же так случилось, как же так вышло:
  • Вместо любви матери — в лоб дышло.
  • Взгляды исподлобья из каждой лужи,
  • Ничего не спрашивай, чтоб не стало хуже.

  • Вылезу на облако, гляну на село -
  • Все гуляют, всем невесело.
  • Завтра заперто на переучет,
  • Под лежачий памятник вода не течет.
А вот каким был последний альбом «Аквариума»

«Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь» Борис Гребенщиков — о новом альбоме и жизни «Аквариума» во время войны

А вот каким был последний альбом «Аквариума»

«Даже в самые страшные моменты никто не отменяет ни небо, ни солнце, ни любовь» Борис Гребенщиков — о новом альбоме и жизни «Аквариума» во время войны