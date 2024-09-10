«Вылезу на облако, гляну на село — все гуляют, всем невесело» БГ выпустил альбом √☀ (то есть «квадратный корень из солнца»)
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом в рамках проекта «БГ+», который временно заменяет «Аквариум» с 2022 года.
Он имеет название в виде символа √☀ — знак квадратного корня и знак солнца. «Люди, наверное, будут называть „Квадратный корень из солнца“, я не знаю», — прокомментировал музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву. (В истории «Аквариума» уже встречались записи, названные символами — это 🔻 1981-го и Ψ 1999 года, также известные как «Треугольник» и «Пси»).
Альбом пока доступен для прослушивания и покупки только на платформе Bandcamp, в остальных стримингах его опубликуют позже.
Пластинку записывали в Лондоне, как и два предыдущих мини-альбома «БГ+» — «Богрукиног» и «Новый шелковый путь».
В новой работе БГ шесть песен: «Ангел», «Плохая песня», «Бог Зимогоров», «У Нимфодоры», «Феникс», «5 утра».
Открывающая композиция «Ангел» была написана Гребенщиковым еще в конце 1980-х годов. Она часто исполнялась на концертах «Аквариума» того периода, но ранее не издавалась в рамках студийных альбомов.
Наиболее свежая и одна из самых запоминающихся в треклисте — «Плохая песня» с рефреном «Под лежачий памятник вода не течет».
- Темнота в глазах, на сердце давит,
- Стало безразлично, кто и кем правит.
- Водкой и плеткой, радиоволной -
- Правьте как хотите, но только не мной.
- Вылезу на облако, гляну на село -
- Все гуляют, всем невесело.
- Завтра заперто на переучет,
- Под лежачий памятник вода не течет.
- Стало дальше то, что было ближе.
- Ехала машина да увязла в жиже.
- Никому не выйти из запертого круга -
- Шофер с пассажирами мочат друг друга.
- Старенького дедушку превратили в фарш,
- Весь мир — музыка, похоронный марш.
- Ох вы, гуси-лебеди, всех наперечет,
- Под лежачий памятник вода не течет.
- Как же так случилось, как же так вышло:
- Вместо любви матери — в лоб дышло.
- Взгляды исподлобья из каждой лужи,
- Ничего не спрашивай, чтоб не стало хуже.
- Вылезу на облако, гляну на село -
- Все гуляют, всем невесело.
- Завтра заперто на переучет,
- Под лежачий памятник вода не течет.