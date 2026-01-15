Сербские спецслужбы испытывали «звуковые пушки» на собаках. Это оружие применяли против участников акций протеста Главное из публикации Politico

Полиция и демонстранты перед зданием парламента Сербии во время протестов в Белграде. 15 марта 2025 года Djordje Kojadinovic / Reuters / Scanpix / LETA

После одной из самых массовых акций протеста в Белграде в марте 2025 года демонстранты обвинили сербские власти в применении «звуковых пушек» — устройств, с помощью которых силовики разгоняли активистов. Спустя месяц Агентство безопасности и информирования Сербии (BIA) опубликовало заказанный у ФСБ России отчет, в котором утверждалось, что высокочастотные устройства во время протеста не использовались. Издание Politico выяснило, что при подготовке этого отчета сербские спецслужбы тайно проводили испытания «звуковых пушек» на собаках, «стреляя» по животным в том числе с расстояния в 50 метров.

15 марта 2025 года в Белграде прошла одна из самых массовых акций протеста в серии демонстраций, начавшихся после обрушения навеса на вокзале в городе Нови-Сад в ноябре 2024-го. На улицы столицы Сербии вышли, по разным подсчетам, от 100 до 300 тысяч человек. Они требовали отставки президента и правительства. Для разгона демонстрации сербские силовики применили «звуковые пушки».

На видеозаписях, снятых с разных ракурсов, видно, какая в толпе была паника. Демонстранты, обратившиеся после этого к медикам, жаловались на тошноту, рвоту, головную боль и головокружение. Звук, который они слышали во время разгона протестной акции, они описывали как шум «группы мотоциклистов» или «локомотива», несущегося прямо на них.

Сербская оппозиция опубликовала фото полицейской машины, предположительно, со «звуковой пушкой» Силовиков обвинили в ее применении для разгона демонстрантов. Президент Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если это будет доказано

Судя по кадрам из Белграда (и это подтверждается документами, с которыми ознакомились журналисты Politico), в тот день сербские силовики использовали так называемые «дальнобойные акустические устройства» (Long Range Acoustic Device, LRAD), которые представляют собой акустическое нелетальное оружие производства американской компании Genasys.

Власти Сербии поначалу отрицали применение «звуковых пушек». Затем президент страны Александр Вучич пообещал, что в течение двух суток будет проведено полное расследование (и заявил, что если сербские военные использовали против граждан «звуковую пушку», то он «больше не президент»). Спустя месяц, в апреле, Агентство безопасности и информирования Сербии опубликовало отчет, заказанный у ФСБ России. В нем утверждалось, что высокочастотные устройства во время протестов не использовались.

Однако Politico получило доступ к внутренним документам BIA и одного из сербских министерств. Согласно им, примерно через две недели после акции протеста 15 марта сербские и российские специалисты по разведке собрали на полигоне BIA группу собак для оценки «воздействия излучателей на биологические объекты». Цель испытаний — оценить, соответствуют ли симптомы, описанные протестующими, воздействию звуковых пушек.

Из документов, на которые ссылается Politico, следует, что собак выбрали в качестве подопытных из-за «высокой чувствительности к акустическим воздействиям». По животным «стреляли» из двух моделей «звуковых пушек» — LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL — с дистанций в 200, 150, 100, 50 и 25 метров. В технических характеристиках этих моделей говорится, что они могут издавать звуки мощностью до 150 децибел — журналисты сравнивают это с шумом двигателя реактивного самолета при взлете. Испытания, как следует из документов, проводились без необходимых разрешений. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии, как говорится в отчете, «не получало запросов на одобрение тестов на животных».

ФСБ в своем отчете настаивает на том, что «биологические объекты» (имеются в виду собаки) «не испытывали дискомфорта на исследуемом расстоянии», и через три дня никаких изменений в их состоянии также не было зафиксировано.

Сербский юрист по правам человека Данило Чурчич предполагает, что собаки были подвергнуты тому, что закон о защите животных описывает либо как эксперименты, либо как жестокое обращение. Он отмечает, что законодательство требует предварительной регистрации подобных экспериментов и их одобрения компетентными органами — и прямо запрещает испытания на животных для «проверки оружия и военной техники».

