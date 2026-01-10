Джордж Буш и Владимир Путин на ранчо в Техасе. 14 ноября 2001 года Eric Draper / Greg Mathieson / Mai / Getty Images

при Университете Джорджа Вашингтона опубликовал стенограммы разговоров Владимира Путина и Джорджа Буша — младшего, состоявшихся с 2001 по 2003 год, когда оба президента активно искали пути сотрудничества. Несмотря на проблемы в американо-российских отношениях, такие как расширение НАТО, стремление США выйти из и , Путин и Буш смогли наладить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом и в области нераспространения ядерного оружия. Тональность бесед, даже когда они касались сложных тем, неизменно сохранялась дружелюбной — стенограммы явно подтверждают, что во время своих первых президентских сроков Бушу и Путину удалось выстроить хорошие личные отношения.

6 июля 2001 года

Первый разговор датируется 6 июля 2001 года, он произошел через три недели после саммита с участием Буша и Путина в Словении. Путин поздравляет Буша с днем рождения — и с прошедшим Днем независимости США. Буш отвечает, что для него «было честью» получить звонок от Путина, который стал первым главой государства, поздравившим его с днем рождения, и предлагает президенту России называть его «Джордж». Президент США также выражает соболезнования в связи с катастрофой Ту-154 под Иркутском, которая произошла за два дня до беседы. Тогда погибли 145 человек.

В разговоре Буш затрагивает тему Ирака: президент США сетует на отсутствие прогресса и выражает надежду, что, если Москва и Вашингтон будут работать вместе, они найдут «умное санкционное решение, которое принесет пользу жителям Ирака», и при этом не затронет коммерческие интересы Москвы. В конце беседы Буш говорит Путину: «Ваш английский становится все лучше».

12 сентября 2001 года

Этот разговор состоялся на следующий день после теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Беседа длилась около пяти минут, в самом начале Буш благодарит Путина за то, что тот накануне стал первым иностранным лидером, позвонившим ему после атаки террористов. Президенты называют друг друга по имени — Владимир и Джордж.

Путин. Кстати, я подписал указ о том, что завтра в полдень в России будет минута молчания в знак солидарности с вами. Все флаги будут приспущены, а все развлекательные мероприятия отменены.

Буш. Спасибо, друг.

Путин. И я могу только согласиться с тобой, что после таких актов террора мы должны сделать правильные выводы и начать сотрудничать, и стать ближе. Я целиком и полностью с тобой.

21 октября 2001 года

Эта беседа состоялась на полях саммита АТЭС в Шанхае. Главной темой стало американо-российское сотрудничество в глобальной войне с терроризмом, которую незадолго до того объявил Буш. Путин в начале разговора говорит, что никто не понимает чувств Буша лучше, чем он: в 1999 году в России были взорваны жилые дома. Путин говорит, что дал указание российской разведке делиться с американцами любой информацией о «Талибане» — и жалуется, что со стороны США такой же открытости не было. Буш обещает изучить этот вопрос.

В конце разговора Путин говорит, что представители Госдепартамента проводили встречи с чеченскими боевиками. Он сравнивает чеченских террористов с арабскими, называя их «учениками бин Ладена».

Буш. Ты думаешь, каждый чеченец — террорист?

Путин. Нет, но все боевики — да. Они все ученики бин Ладена. Бин Ладен тренировал их. Ты увидишь, если посмотришь на фотографии. Они даже выглядят как он.

Путин характеризует Чечню как «проблему с историей в 400 лет». Он отмечает, что регион всегда стремился к независимости, и это «нужно уважать», но сейчас это невозможно, так как после 1995 года, когда Россия вывела из республики войска и дала ей фактическую независимость, это привело лишь к распространению радикального ислама.

Путин и Буш на саммите АТЭС в Шанхае Eriko Sugita / Reuters / Scanpix / LETA

8 ноября 2001 года

Эта беседа состоялась в преддверии визита Путина на ранчо Буша в Техасе. В разговоре президенты затрагивают основные вопросы, которые планируется обсуждать на саммите — борьбу с терроризмом, поправку Джексона — Вэника, а также договор о ПРО. США хотели выйти из договора, считая, что заключенное в 1972 году с СССР соглашение не отвечает современным реалиям (в итоге Буш сделал это спустя месяц после разговора).

Буш предлагает Путину два варианта: либо США будут свободно проводить испытания систем ПРО в нарушение действия соглашения (в этом случае он обещает делиться информацией с Россией), либо, если Москва на это не согласится, у президента США «не останется выбора» кроме как выйти из договора. Но даже в этом случае, обещает Буш, он не поставит Путина «в неловкое положение». Президент России решает подумать над этим и выражает уверенность, что Москва и Вашингтон найдут решение по всем вопросам.

Буш. Владимир, когда ты поедешь в Техас, убедись, что ты взял с собой удобную повседневную одежду. Все будет очень неформально. А еще возьми обувь для ходьбы, обувь для тренировок, чтобы мы смогли совершать долгие прогулки по ранчо.

13 ноября 2001 года

Пятая из бесед, стенограммы которых опубликованы, состоялась в кабинетном зале Белого дома, где обычно проходят заседания правительства США. Открывая встречу, на которой присутствуют около полутора десятков российских и американских чиновников, Буш обращает внимание, что это, «вероятно, первый случай, когда президент США и президент России вместе находятся в кабинетном зале». В начале встречи Буш говорит, что в интересах США и всего мира будет, если Россия получит «особую роль» в качестве партнера НАТО. Он также обещает, что Вашингтон не станет возобновлять испытания ядерного оружия.

Буш. Я хочу заявить нашим командам о нашей приверженности новым взаимоотношениям с Россией, о новом альянсе. Мы говорим о нашей дружбе. Может потребоваться больше времени, чтобы наши народы стали друзьями, это не произойдет немедленно, но я уверен, что увижу это.

Основная часть разговора посвящена Афганистану, где США начали войну за месяц до этого. Путин говорит о готовности помочь Америке избавить страну от террористов, а Буш, в свою очередь, называет «незаменимым» диалог президента РФ в этом вопросе с Таджикистаном и Узбекистаном. При этом оба президента используют схожую риторику. «На севере, на юге, на востоке или на западе — мы их достанем. Живыми или мертвыми (и у меня есть предпочтения)», — в частности, заявляет Буш.

Путин. Вы на правильной позиции. Я буду с вами.

Буш. Вы последний, о ком я волнуюсь. Я беспокоюсь о некоторых других наших союзниках […]. Во-первых, вы знаете, что произошло, что они напали на США, и что это значит. Во-вторых, вы сами подверглись нападениям в Москве, видели, как взрывали здания, убивали невинных женщин и детей. Я не беспокоюсь о вас. Вы — тот тип парня, которого я бы хотел видеть рядом с собой в окопе.

Путин и Буш на совместной пресс-конференции в Белом доме. 13 ноября 2001 года Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

2 апреля 2002 года

Этот разговор состоялся за полтора месяца до подписания Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов, в рамках которого США и Россия ограничат количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве. Подписать соглашение планировалось в Москве 24 мая, после чего Буш собирался отправиться в Европу, а затем вернуться в США. В разговоре Путин просит Буша остаться в Европе на один день дольше — и заехать в Рим, чтобы подписать документы о создании Совета Россия — НАТО.

Совет Россия — НАТО задумывался как площадка для военно-политической координации между Москвой и альянсом. На тот момент предполагалось, что такое равноправное взаимодействие поставит окончательную точку в холодной войне. Буш обещает Путину подумать (в итоге он приехал в Рим, и документы были подписаны).

Путин особенно обращает внимание Буша, что Совет Россия — НАТО важно создать до ноябрьского саммита альянса в Праге, где планируется объявить о вступлении в него нескольких бывших государств Восточного блока, в том числе стран Балтии. При этом Путин не дает никаких негативных оценок расширению НАТО как таковому — и фактически представляет его лишь как внутриполитическую проблему. «Было бы хорошо, если бы мы сделали это [создали Совет Россия — НАТО] до саммита в Праге. Это бы уменьшило уровень напряженности и давления внутри моей страны», — говорит он Бушу.

27 июня 2002 года

Этот разговор состоялся во время саммита «большой восьмерки» в Канаде с участием советника по национальной безопасности США Кондолизы Райс и секретаря Совбеза РФ Владимира Рушайло. Обсуждалась, в частности, неспособность Грузии справиться с террористами, скрывающимися в районе Панкисского ущелья. Президенты сходятся на том, что террористы на Кавказе, имеющие связи с «Аль-Каедой», угрожают как России, так и США. «Мы обязаны помочь вам отбиться от [угроз из этого региона]», — говорит Буш Путину.

Буш. Нам нужно разработать план. Мы разработаем его совместно. План, который подскажет грузинам, что делать. Может быть, у них это не получится, но мы должны дать им шанс.

В случае неспособности президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе справиться с проблемой Буш предлагает «попробовать что-нибудь другое». «Мы не будем заходить на их территорию», — подчеркивает в ответ Путин.

На пресс-конференции после встречи, напоминает Архив национальной безопасности, Буш высоко оценил роль Путина в борьбе с терроризмом. «Он понимает угрозу террора, потому что пережил террор», — сказал президент США.

Путин и Буш на саммите «большой восьмерки» в Канаде Larry Downing / Reuters / Scanpix / LETA

18 марта 2003 года

Последняя запись — это беседа, состоявшаяся за два дня до начала американского вторжения в Ирак. Архив национальной безопасности называет ее «кульминацией» начавшихся задолго до того переговоров, в которых Путин пытался убедить Буша отказаться от военной агрессии. Президент РФ стремился сохранить тесные отношения с Бушем — и не допустить, чтобы разногласия по поводу Ирака подорвали их партнерство. Президент США со своей стороны говорил, что также рассчитывает на сотрудничество.

В разговоре, состоявшемся по инициативе Буша, президент США благодарит Путина за то, что тот «не разжигал антиамериканские настроения» и призывает «не ставить под угрозу наши отношения». Президент РФ подчеркивает: несмотря на разногласия по Ираку, фундаментальное значение отношений между РФ и США остается крайне важным.

Путин. Еще важнее для меня — наши личные отношения. Как ты можешь видеть, я воздерживаюсь от [публичных негативных] комментариев в твой адрес. Если военная операция начнется, я буду вынужден ее прокомментировать, но я не буду давать комментариев, который могли бы ухудшить наши личные отношения. […] Еще я хочу обратить внимание на то, что, как я считаю, важно. Ты сказал, что цель — смена режима. Но это не то, что предусмотрено Уставом ООН или международным правом.

Буш со своей стороны говорит, что, возможно, Организация Объединенных Наций сможет играть роль в послевоенном устройстве Ирака, но «сейчас ООН — пройденный этап».

В конце разговора Путин напоминает о своем приглашении Бушу посетить Санкт-Петербург, 300-летие которого будет отмечаться в мае: «Это будет очень важная встреча, независимо от того, как развивается ситуация в Ираке».

