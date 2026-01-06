Силия Флорес родилась в 1956 году. По образованию она юрист, по первой профессии — адвокат. В 1992–1994 годах Флорес входила в команду защиты Уго Чавеса — тогда подполковника венесуэльской армии и руководителя армейской ячейки Боливарианского революционного движения (MBR-200), которого судили за попытку государственного переворота против президента Карлоса Андреса Переса.

На митинге за освобождение Чавеса Флорес познакомилась с Николасом Мадуро — активистом MBR-200. Она тогда была замужем, у нее было трое детей. Вскоре она развелась, сохранив хорошие отношения с бывшим мужем Вальтером Рамоном Гавидией, и стала встречаться с Мадуро.

Чавес и его соратники в 1994 году были освобождены по амнистии и стали строить массовое политическое движение. И Флорес, и Мадуро занимали в нем видные места. В 2000 году, когда Чавес стал президентом, они стали депутатами парламента. В 2005-м Мадуро стал спикером. Год спустя Чавес назначил его министром иностранных дел, а пост спикера заняла Флорес. Она взяла на работу в аппарат парламента больше десятка своих родственников, в том числе четверых братьев, двух двоюродных братьев и двух племянников, а также бывшего мужа. В 2009-м Флорес заняла должность заместителя главы Объединенной социалистической партии Венесуэлы (главой был Чавес). В 2012-м Мадуро стал вице-президентом страны, а Флорес — генеральным прокурором.

В 2013-м Чавес умер. Он фактически назначил Мадуро своим наследником, но были и другие претенденты на власть. Влияние Флорес в венесуэльской политической элите было в это время по меньшей мере сопоставимо с влиянием Мадуро. Ее поддержка помогла ему не просто стать президентом, а по-настоящему консолидировать власть, отмечает CNN.

В том же 2013-м Мадуро и Флорес поженились. Она отказалась от звания первой леди как «слишком буржуазного» — ее стали называть «первым борцом». Впрочем, Флорес публично стала играть традиционную роль жены главы государства: заниматься благотворительностью, в основном ориентированной на защиту материнства и детства. В то же время она оставалась важнейшей советницей мужа и одной из самых влиятельных политических фигур в Венесуэле.

В 2015 году на Гаити полиция арестовала Эфраина Антонио Кампо Флореса и Франсиско Флореса де Фрейтаса — двух племянников Силии Флорес — при попытке организовать перевозку в США 800 килограммов кокаина. На Гаити они въехали по венесуэльским дипломатическим паспортам, хотя официального дипломатического статуса и иммунитета у них не было. Их выдали США — и там посадили на 18 лет. В 2022-м их освободили в обмен на семерых американцев, арестованных в Венесуэле.

Антонио Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас, племянники Силии Флорес, после ареста на Гаити в ноябре 2015 года Courtesy of U.S. Attorneyʼs Office Manhattan / Reuters / Scanpix / LETA

Другой племянник Флорес, Карлос Эрик Мальпика Флорес, и еще несколько членов семьи Мальпика-Флорес (родня первой леди через ее сестру Элоизу) попали под санкции Панамы в 2018 году. Они контролировали сеть из 16 панамских компаний, обвиненных в отмывании денег и финансировании терроризма — подразумевался «наркотерроризм», как это предпочитают называть американские силовики, то есть производство и контрабанда наркотиков, сопровождаемые террором в отношении правоохранителей.

Силия Флорес находится под санкциями США с 2018 года. В декабре 2025-го санкции ввели против Карлоса Эрика Мальпики Флореса, его родителей, жены, сестры и дочери.

