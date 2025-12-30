Соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором утверждается, что на юге аннексированного Крыма на мысе Айя построили дворец для президента России Владимира Путина. Его стоимость расследователи оценили в 10 миллиардов рублей.

До аннексии Крыма о стройке на этой территории неоднократно писали украинские СМИ, объект называли «дачей Януковича». Раньше там находилась советская база отдыха, в 2007 году ее территорию (около 3,5 гектаров) купила семья Виктора Януковича за 1,2 миллиона долларов. В 2013 году Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, отрицал, что он и его семья имеют отношение к строительству на мысе Айя.

После аннексия полуострова Россией тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло говорил, что объект может быть передан российским властям. Тогда же сообщалось, что усадьбу планируется достроить и открыть там санаторий, но в итоге было принято решение, что объект передадут управлению делами президента. Позже журналисты писали, что недостроенная резиденция перешла в собственность фирм, связанных с людьми из ближайшего окружения Владимира Путина — Юрия и Бориса Ковальчуков. По данным соратников Навального, там продолжилось строительство, но «дача Януковича» — это «халупа, хибарочка, по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас».

В расследовании говорится, что сейчас дворец на мысе Айя принадлежит фирме «Берег», которая принадлежит компании «Голден Гейт». Интересы компании представляют юристы, которые также представляют АО «Бином». Эта компания — владелец ООО «Комплекс», которому принадлежит «дворец Путина» в Геленджике. В техническом задании на проектирование интерьеров дворца в Крыму также указано, что все должно соответствовать требованиям Федеральной службы охраны (ФСО) — службы, которая обеспечивает охрану первых лиц государства. Согласно расследованию, проектированием дворца и его строительством занималась компания «Кредо», которая «занималась почти всеми официальными и неофициальными резиденциями Путина».

Алексей Навальный

Соратники Навального также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии (как они оказались в распоряжении расследователей, не уточняется). В главном здании комплекса они обнаружили зал площадью 233 квадратных метра с обеденным столом на 20 человек, спальню площадью 154 квадратных метра с мраморной ванной (50 квадратных метров) с джакузи, еще одну спальню (183 квадратных метра), домашнюю клинику с несколькими кабинетами, спа-центр с бассейном, криокамеру, кинозал, бильярдную, винный погреб. В комплекс также входит строение с гостевыми апартаментами, на крыше которых разбит парк с видом на море.

По данным соратников Навального, строительство комплекса финансировали бизнесмен , фирма «Аратрон», которая, как утверждается, давала деньги на винодельню около «дворца Путина», а также компания Forstis, предположительно связанная с Юрием Ковальчуком.

О том, что усадьба на мысе Айя связана с друзьями Владимира Путина, писала в 2021 году «Новая газета». Тогда журналисты называли ее «дачей Ковальчука». Они попытались попасть на территорию стройки, но их не пропустил стоящий на КПП мужчина в гражданской одежде. На вопрос, что это за стройка и кто там находится, он ответил: «Путин». Один из строителей также говорил журналистам, что дачу строят для президента России.

