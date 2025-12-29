В России за год закрылись десятки брендов. Вот лишь неполный список В 2026-м останется еще меньше, считают аналитики

Десятки брендов столкнулись с кризисом и ушли с российского рынка в 2025 году. Одни оптимизируют бизнес, закрывают торговые точки и уходят в онлайн, другие приостанавливают деятельность и инициируют собственное банкротство. Среди причин Forbes называет общий экономический спад: продолжающееся падение доходов россиян, снижение их покупательной способности, возрастающую долговую нагрузку на фоне высокой ключевой ставки, рост издержек на производство. За 2025 год в российских торговых центрах закрылись 320 магазинов, половина закрытий пришлась на бренды одежды и обуви, пишут «Ведомости». По подсчетам экспертов, за последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. Аналитики считают, что количество брендов продолжит сокращаться в 2026 году. В списке ниже — лишь некоторые из компаний (как крупных, так и небольших), свернувших бизнес в 2025-м.

Одежда и обувь

Incity

Mai Collection

Mudo

Noun

Ready! Steady! Go!

Yollo

Megatop

Urban Vibes

Deseo

Etam

Inspire Girls

Prav.da Store

Face Code

Just Clothes

Orby

I Am Studio

Modis

Loloclo

Aspect

Mellow

sokolovaBogorodskaya

Еда

Глобус Гурмэ

Хлеб насущный

Рестораны и кафе

Ваби Саби

Энтузиаст

Beverly Hills Diner

Blanc

Квартира 44

Gutai

Lou Lou

Focacceria

Grassa

Nude

Клубы

Gazgolder

Арма

Товары для дома

IvlevChef Home BY Kitchen

Видеоплатформа

Nuum

Фото на обложке: Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia