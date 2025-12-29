В России за год закрылись десятки брендов. Вот лишь неполный список В 2026-м останется еще меньше, считают аналитики
Десятки брендов столкнулись с кризисом и ушли с российского рынка в 2025 году. Одни оптимизируют бизнес, закрывают торговые точки и уходят в онлайн, другие приостанавливают деятельность и инициируют собственное банкротство. Среди причин Forbes называет общий экономический спад: продолжающееся падение доходов россиян, снижение их покупательной способности, возрастающую долговую нагрузку на фоне высокой ключевой ставки, рост издержек на производство. За 2025 год в российских торговых центрах закрылись 320 магазинов, половина закрытий пришлась на бренды одежды и обуви, пишут «Ведомости». По подсчетам экспертов, за последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. Аналитики считают, что количество брендов продолжит сокращаться в 2026 году. В списке ниже — лишь некоторые из компаний (как крупных, так и небольших), свернувших бизнес в 2025-м.
Одежда и обувь
- Incity
- Mai Collection
- Mudo
- Noun
- Ready! Steady! Go!
- Yollo
- Megatop
- Urban Vibes
- Deseo
- Etam
- Inspire Girls
- Prav.da Store
- Face Code
- Just Clothes
- Orby
- I Am Studio
- Modis
- Loloclo
- Aspect
- Mellow
- sokolovaBogorodskaya
Еда
- Глобус Гурмэ
- Хлеб насущный
Рестораны и кафе
- Ваби Саби
- Энтузиаст
- Beverly Hills Diner
- Blanc
- Квартира 44
- Gutai
- Lou Lou
- Focacceria
- Grassa
- Nude
Клубы
- Gazgolder
- Арма
Товары для дома
IvlevChef Home BY Kitchen
Видеоплатформа
Nuum
Источники: Forbes, «Коммерсант», «Ведомости», ТАСС
