Перейти к материалам
новости

В России за год закрылись десятки брендов. Вот лишь неполный список В 2026-м останется еще меньше, считают аналитики

Источник: Meduza

Десятки брендов столкнулись с кризисом и ушли с российского рынка в 2025 году. Одни оптимизируют бизнес, закрывают торговые точки и уходят в онлайн, другие приостанавливают деятельность и инициируют собственное банкротство. Среди причин Forbes называет общий экономический спад: продолжающееся падение доходов россиян, снижение их покупательной способности, возрастающую долговую нагрузку на фоне высокой ключевой ставки, рост издержек на производство. За 2025 год в российских торговых центрах закрылись 320 магазинов, половина закрытий пришлась на бренды одежды и обуви, пишут «Ведомости». По подсчетам экспертов, за последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. Аналитики считают, что количество брендов продолжит сокращаться в 2026 году. В списке ниже — лишь некоторые из компаний (как крупных, так и небольших), свернувших бизнес в 2025-м.

Одежда и обувь

  • Incity
  • Mai Collection
  • Mudo
  • Noun
  • Ready! Steady! Go!
  • Yollo 
  • Megatop
  • Urban Vibes
  • Deseo
  • Etam
  • Inspire Girls
  • Prav.da Store
  • Face Code
  • Just Clothes
  • Orby
  • I Am Studio
  • Modis
  • Loloclo
  • Aspect
  • Mellow
  • sokolovaBogorodskaya

Еда

  • Глобус Гурмэ
  • Хлеб насущный

Рестораны и кафе

  • Ваби Саби
  • Энтузиаст
  • Beverly Hills Diner
  • Blanc
  • Квартира 44
  • Gutai
  • Lou Lou
  • Focacceria
  • Grassa
  • Nude

Клубы

  • Gazgolder
  • Арма

Товары для дома

IvlevChef Home BY Kitchen

Видеоплатформа

Nuum

Источники: Forbes, «Коммерсант», «Ведомости», ТАСС
Читайте также

«Владельцы уезжают. Половина кухни — на СВО» Кризис на Патриарших прудах. Там закрываются рестораны

Читайте также

«Владельцы уезжают. Половина кухни — на СВО» Кризис на Патриарших прудах. Там закрываются рестораны

Фото на обложке: Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia