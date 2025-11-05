Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

На Патриарших прудах в Москве в течение нескольких месяцев закрылись 11 ресторанов, подсчитало издание Msk1.ru Как отмечают журналисты, закрываются не только заведения, которые открылись пару лет назад, но и те, что работали там около 10 лет. Патриаршие покинули азиатский гастропаб Gutai, ресторан Lou Lou, итальянский ресторан Focacceria и бар Nude.

Одним из последних о закрытии объявил Nude, работавший там с 2014 года. Заведение закроется в середине ноября. Сооснователь бара Артур Берсиров рассказал Msk1.ru, что перезапускать проект не планируется, а решение закрыть заведение не связано с какими-то «сверхъестественными» причинами.

«Просто из-за финансовых причин, но это не связано с арендой, так как помещение у меня в собственности. Мне кажется, это философский разговор будет, почему старое кафе больше не может работать сейчас», — сказал Берсиров.

Среди причин закрытия бара сооснователь Nude назвал смену публики на Патриарших. По его словам, постоянные клиенты разъехались или просто не заходят, а новым, вероятно, нужны другие заведения.

«Я думаю, что у всех похожее что-то. Может, мы плохо работаем, и все, — сказал Берсиров. — У нас было европейское кафе. Такое, на каждый день для местных жителей. Мне кажется, причины [закрытия] все-таки разные у разных людей. Есть какие-то и удачные примеры, когда сейчас открываются [рестораны]. Даже вот Copen 57 открылся в Козихинском. Битком».

Гастрокритик Александр Ильин согласен с тем, что на Патриарших сменилась публика, поэтому и интерес к некоторым заведениям пропал. «Часть продвинутой публики уехала и сейчас скорее посещает рестораны в Армении и Грузии, как минимум. Раньше они ходили на Патриаршие. Элементарно владельцы уезжают, или половина кухни уходит на . Это же, на самом деле, достаточно жесткие причины, про которые все молчат, но они есть», — заявил он.

Ни Берсиров, ни Ильин не пояснили, кого именно они считают «новой публикой» Патриарших.

Ильин считает, что Патриаршие «изжили сами себя», а москвичам не очень интересно ходить в рестораны, «которые абсолютно похожи друг на друга». Однако он не склонен думать, что заведения закрываются из-за того, что у москвичей изменились вкусы: «Просто так не бывает <…> Это бы происходило в течение полугода. Обычно так происходит. Ну и вкусы. Италия, как она перла вперед, так и прет».

Среди других причин, почему заведения прекращают работу, он назвал растущие цены на продукты и аренду. Именно рост арендных ставок многие владельцы называют одной из главных причин закрытия заведений, рассказал директор по развитию бизнеса VSN Group Александр Мещеряков.

Арендные ставки на Патриарших, по его словам, достигают 200-250 тысяч рублей за квадратный метр в год, что значительно выше в среднем для центра Москвы. «Для ресторанов с высокой себестоимостью и фиксированными расходами такая нагрузка становится критической — особенно на фоне снижения платежеспособного спроса и изменившейся аудитории района», — отметил Мещеряков.

Трудности также возникают из-за небольшого метража помещений — у большинства заведений он не превышает 100-150 квадратных метров. «Для полноценного ресторана это означает меньше посадочных мест и ограниченный оборот, что делает экономику проекта уязвимой. В итоге предприниматели чаще выбирают более легкие форматы — кофейни, бары, пекарни — или вовсе уходят из этой локации», — объяснил Мещеряков.

При этом спрос на коммерческие помещения в районе Патриарших прудов остается высоким. В последние годы, утверждает представитель VSN Group, на смену ресторанам приходят бутики, шоу-румы и сервисные операторы. «Патрики сохраняют статус премиальной зоны, однако ресторанный бизнес здесь все чаще не выдерживает комбинации из высокой аренды, малого метража и растущих операционных расходов», — добавил он.