«Моя нервная система полностью разрушена» Одесса почти две недели живет под непрерывными российскими атаками. Особенно тяжело пожилым людям. The New York Times рассказывает, как они справляются

Вид на обесточенную Одессу после российской атаки, 19 декабря 2025 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Одесса в последние две недели подвергается самым тяжелым атакам за все время полномасштабной войны, пишет газета The New York Times. Россия непрерывно наносит удары по городу дронами и ракетами. Тревоги иногда длятся по несколько часов, а после ударов мирные жители целыми днями остаются без тепла и света. Особенно от усилившихся атак страдают пожилые люди. Некоторые из них просто не в состоянии спуститься в убежище и вынуждены оставаться дома под звуки сирен. Журналисты The New York Times, пообщавшиеся с местными жителями, рассказывают, как справляются одесситы на пределе своих возможностей.

В доме 64-летней Татьяны Рыбак в декабре не было электричества как минимум девять дней. Четыре из них она вдобавок провела без тепла и воды. Татьяна не может ходить — она уже много лет живет с инвалидностью, и после тяжелой операции на почках в 2023 году у нее почти отказали ноги. Теперь когда начинаются обстрелы, она просто ложится в кровать и ждет. «Моя нервная система полностью разрушена. Буквально вчера вечером, когда погас свет и начался обстрел — эти сирены — было ужасающе громко. Но еще страшнее была взрывная волна. Двери и окна тряслись, а я лежала и не могла никуда бежать», — рассказывает она.

Недавно Татьяна попросила соцработника, который приходит к ней, заклеить окна квартиры праздничной оберточной бумагой, старыми военными плакатами и листом с текстом молитвы «Отче наш». Раньше она сама была соцработником, и думала, что в старости ей помогут дети — трое сыновей и дочь. Но сыновья воюют на фронте, а дочь уехала из Украины в 2024 году. «Все, чего я хочу сейчас — это хоть какого-то покоя, хотя бы немного. Здоровье просто рушится. Кажется, силы на нуле. Сил больше не осталось», — говорит Татьяна Рыбак.

73-летний Магадан Фархиев 25 лет прослужил в советской армии — вместе с украинцами и русскими. Он был в Афганистане и получил там ранение в ногу. В России у него есть брат и сестра, он с ними больше не общается. У Фархиева есть 42-летний сын Андрей с ДЦП. Андрей не может ходить и говорить, родители меняют ему подгузники четыре раза в день. Во время сильных обстрелов они пересаживают сына в кресло-каталку и вывозят в коридор. «Потому что не дай бог что — куда мы с ним побежим?» — говорит Фархиев.

Люди выгуливают собак на неосвещенной улице в Одессе, 25 ноября 2025 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Украинцы предполагают, что Россия атакует Одессу в отместку за недавние удары ВСУ по «теневому флоту». Но если в других больших городах интенсивные обстрелы сменяются затишьем, то Одесса находится почти под постоянным огнем с 12 декабря. Россия бьет в основном по портовой и энергетической инфраструктуре. За это время в городе погибли как минимум девять человек.

В Одессе работают «пункты несокрушимости», в которых можно зарядить телефон и погреться. Еду готовят на самодельных плитках на улице. В некоторых дворах установлены мощные генераторы, чтобы все жильцы могли запитать свои дома. Один из местных жителей протянул провода от автомобильного аккумулятора в квартиру, чтобы работали холодильник и стиральная машина.

83-летний житель Одессы Алексей Колодчук называет отсутствие света и тепла «не такой уж большой проблемой» для себя и жалеет о борще, который он забыл вынести на холод. «Иногда я думаю: если бы я мог подойти к Путину с палкой, я бы хорошенько огрел его по голове — может, это вправило бы ему мозги, потому что с ними явно что-то не так», — говорит Колодчук.

Новогодняя елка, питающаяся от генератора за окном, 22 декабря 2025 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Ольга Демидова, соцработник благотворительного фонда «Культура демократии», говорит, что основная часть ее работы сейчас заключается в психологической поддержке. Иногда достаточно просто прийти и расспросить подопечных об их молодости. «Когда нет света, тепла, воды — наступает апатия. Думаешь: все, это конец. А потом понимаешь — нет. Ни в коем случае. Нельзя сдаваться. Нужно жить. Выдержать это. Станет лучше», — говорит она.

