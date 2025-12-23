По всей стране россияне «восхищаются», как их города украсили к празднованию Нового года. Под музыку из балета «Щелкунчик» и вальс «Once Upon A December» из мультфильма «Анастасия» (попробуйте теперь выкинуть их из головы) они показывают «новогоднюю сказку», которую пытались создать для них местные власти. А где-то даже и не пытались.

Кто-то не сумел сдержать эмоций, увидев новогодние украшения. Например, Серега из Сибири был так поражен елкой в своем городе, что смог выразить чувства только матом. Если для вас такие выражения неприемлемы — пожалуйста, переходите к следующему видео.

Другим городам, в том числе Архангельску, «повезло» не только с украшениями, но и с погодой. Зато на видео машины на фоне елки с двумя гирляндами могут эпично рассекать лужу под музыку Чайковского.

Иногда украшения, которые решили установить власти российских городов, действительно странные и лишь отдаленно напоминают главный символ Нового года. А другие инсталляции даже немного пугают.

Где-то у частных заведений получилось лучше, чем у властей, создать местным жителям новогоднее настроение.

Похоже, тренд начался как ответ на видео пользователей, восхищенных новогодними украшениями в Москве. По крайней мере, многие авторы ссылаются на столицу России и с иронией (не всегда доброй) предлагают москвичам «выкусить», сравнивая декор в своем городе с Москвой.

Судя по роликам, в Москве и правда в этом году постарались. Особенно соцсети поразила Манежная площадь и елки под куполами возле НИИ имени Склифосовского.

Хотя, возможно, не все жители города впечатлены.

При этом власти Москвы потратили меньше средств на украшение города, чем администрация Петербурга, который третий год подряд стал рекордсменом по расходам на праздник. Но петербуржцы так и не поняли, куда пошли эти деньги.

Пока одни россияне высмеивали украшения в своих городах, другие показали красоту не хуже, чем в Москве. Просто посмотрите на эту шикарную ель в Туле!

Фото на обложке: «Уфагорсвет»