В Лондоне появились два одинаковых граффити Бэнкси: двое детей лежат на земле и смотрят на звезды

Leon Neal / Getty Images

В Лондоне заметили два граффити, выполненных в стиле уличного художника Бэнкси, сообщает BBC News. В обоих случаях изображены двое детей, которые лежат на земле, на них резиновые сапоги, пальто и зимние шапки. Один из них показывает пальцем вверх, вероятно, на звезды.

Граффити в лондонском районе Бейсуотер Leon Neal / Getty Images

Одна работа появилась 22 декабря над гаражом в районе Бейсуотер на западе Лондона, вторая — 19 декабря возле Centre Point Tower в центре города. Бэнкси подтвердил подлинность работы в Бейсуотере, при этом он никак не комментировал появление второго граффити.

Граффити возле Centre Point Tower Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images

Художник Дэниел Ллойд-Морган сказал BBC News, что Бэнкси мог выбрать Centre Point Tower как место для одной из своих работ, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных детей. «Все хорошо проводят время, но есть много детей, которые не очень хорошо проводят время на Рождество», — сказал он.

Джейсон Томкинс, энтузиаст творчества Бэнкси, также считает, что это «четкое заявление о бездомности». По его мнению, в граффити показан тот же персонаж, что и в работе Бэнкси, созданной в декабре 2018 года. Тогда художник нарисовал граффити, на котором ребенок ловит ртом снежинки, которые оказываются пеплом. «Это довольно необычно для него — снова использовать того же самого маленького мальчика, потому что он никогда так не делал», — считает активист.

