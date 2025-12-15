В Баку начался суд над журналистами Meydan TV. По делу проходят 12 человек Их обвиняют в контрабанде валюты (это стандартная статья для преследования независимых СМИ)

Meydan TV

В Баку начался судебный процесс по «делу Meydan TV». Подготовительное заседание прошло 12 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой.

Независимое издание Meydan TV (Мейдан ТВ) основал в 2013 году азербайджанский правозащитник Эмин Милли (Абдуллаев). Редакция базируется в Берлине. Журналисты публикуют материалы на азербайджанском, русском и английском языках. Среди прочего издание специализируется на расследованиях коррупции и нарушениях прав человека в Азербайджане. В мае 2017 года сайт Meydan TV заблокировали в Азербайджане. Тогда же журналиста издания Афгана Мухтарлы похитили в Тбилиси и тайно вывезли в Баку. В Азербайджане его осудили на шесть лет лишения свободы по обвинениям в контрабанде и незаконном пересечении границы. В 2020-м году Мухтарлы освободили и выслали в Германию.

Фигурантами уголовного дела стали 12 человек. Первые аресты по делу прошли 6 декабря 2024 года. Тогда в Баку были задержаны шестеро сотрудников Meydan TV: Айнур Ганбарова (Элгюнэш), Айтадж Ахмедова (Тапдыг), Хаяла Агаева, Айсел Умудова, Рамин Джабраилзаде (Деко), Натиг Джавадлы. Вместе с ними под арестом оказался заместитель директора Бакинской школы журналистики Улви Тахиров. Им предъявили обвинение в незаконном ввозе иностранной валюты по предварительному сговору.

В феврале 2025 года в рамках расследования задержали главного редактора сайта arqument.az Шамшада Агаева (Ага), сотрудничавшего с Meydan TV, а также внештатных сотрудников издания Нурлана Гахраманлы (Либре) и Фатиму Мовламлы. В мае была задержана бывшая корреспондентка «Голоса Америки» Ульвия Али (Гулиева), а в августе — внештатный фотожурналист Ахмед Мухтар.

28 августа 2025 года полиция Баку отчиталась о завершении расследования дела. Его фигурантам ужесточили обвинения. В общей сложности их преследуют по восьми статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Среди выдвинутых обвинений — незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и легализация имущества, полученного преступным путем. По этим статьям обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Все задержанные отвергают предъявленные обвинения. Журналисты заявляют, что уголовное преследование связано с их профессиональной деятельностью и носит политический характер.

В рамках предварительного заседания суд отклонил большинство ходатайств, которые заявила защита журналистов. В частности, судья не удовлетворила запросы о проведении видеосъемки судебного процесса, изменении меры пресечения на домашний арест, а также прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

Адвокаты заявили, что им предоставили не все материалы уголовного дела и выделили слишком мало времени для ознакомления с ними. Это ходатайство тоже было отклонено.

Суд лишь разрешил перевести трех фигурантов дела в Бакинский следственный изолятор № 1. Кроме того, Айтадж Тапдыг получила разрешение на встречу с женихом и заключение брака. Ранее следователи отказывали журналистке в этом.

Следующее заседание суда назначено на 22 декабря.

Перед началом процесса международный «Комитет защиты журналистов» призвал власти Азербайджана немедленно освободить фигурантов «дела Meydan TV», а также всех других представителей прессы, «пострадавших в стране от репрессий против независимых СМИ».

По данным комитета, в настоящее время в Азербайджане за решеткой находятся как минимум 24 журналиста, преследуемых за свою работу. В июне 2025 года в Баку по схожим обвинениям в контрабанде валюты и уклонении от уплаты налогов были осуждены шестеро журналистов антикоррупционного издания Abzas Media. Они получили сроки от семи с половиной до девяти лет.

