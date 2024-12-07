В Азербайджане задержаны сотрудники «Мейдан ТВ». Телеканал пообещал продолжить работу несмотря на давление властей

В Баку задержаны шестеро сотрудников телеканала «Мейдан ТВ». Айтадж Ахмедова, Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы, Айсель Умудова и Рамин Джабраилзаде (Деко) — независимый журналист, сотрудничающий с телеканалом, по состоянию на вечер 6 декабря находились в Бакинском городском управлении полиции, говорится в распространенном телеканалом заявлении.

В домах некоторых сотрудников прошли обыски, в ходе которых полиция изъяла личные вещи и оборудование.

Рамина Джабраилзаде, заявили в МВД Азербайджана, задержали «в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты». По тому же делу, писало агентство Turan, задержана и журналистка Хаяла Агаева. Адвокат Агаевой сообщил «Азербайджанской службе Би-би-си», что журналистка связывает преследование со своей профессиональной деятельностью. Другие подробности на момент публикации известны не были.

Руководство «Мейдан ТВ», базирующееся в Германии, подчеркнуло в опубликованном заявлении, что считает задержание и допрос журналистов незаконными и «отвергает все выдвинутые обвинения».

«Давление и обвинения, выдвинутые против нас со дня нашего создания, необоснованны, и мы еще раз подчеркиваем, что продолжим нашу журналистскую деятельность», говорится в заявлении.

Сайт «Мейдан ТВ» заблокирован на территории Азербайджана с 2017 года. Аккаунты канала в социальных сетях неоднократно подвергались кибератакам, а информация и материалы были удалены, напомнило руководство «Мейдан ТВ» в распространенном заявлении.

В июне 2024 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге, рассмотрев иск Азербайджанской службы Радио Свобода «Азадлыг» и присоединившихся к нему независимых СМИ, постановил, что решение властей Азербайджана о блокировке сайтов было незаконным.

Как отмечает «Азербайджанская служба Би-би-си», в Азербайджане под арестом находятся еще как минимум 17 журналистов. Международные правозащитные организации расценивают преследование журналистов в Азербайджане как угрозу свободе слова. Власти Азербайджана преследование сотрудников СМИ за их профессиональную деятельность отрицают.