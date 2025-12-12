Выступление Nemo с песней «The Code» в финале 68-го конкурса «Евровидение» 11 мая 2024 года в Швеции Jessica GOW / TT News Agency / AFP / Scanpix / LETA

Музыкант Nemo (Немо Меттлер), который представлял Швейцарию на «Евровидении-2024» и выиграл конкурс, объявил, что вернет свою награду организаторам — в штаб-квартиру Европейского вещательного союза в Женеве.

В заявлении музыканта, опубликованном в инстаграме, говорится, что «Евровидение» было для него значимым, поскольку заявляло о приверженности «единству, инклюзивности и достоинству всех». «Однако продолжающееся участие Израиля в событиях, которые независимая международная комиссия ООН по расследованию , демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми », — пишет музыкант.

По его словам, «речь не об отдельных людях или художниках» а о том, что конкурс «многократно использовался для „смягчения“ имиджа государства, обвиняемого в серьезных нарушениях», при этом вещательный союз «настаивал, что „Евровидение“ не политическое».

«Хотя я безмерно благодарен сообществу, которое окружало этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как человека и как художника, сегодня я больше не чувствую, что этот трофей должен стоять на моей полке», — говорится в заявлении музыканта. Он добавил, что «когда целые страны выходят из конкурса, должно быть ясно, что что-то глубоко не так». «Если ценности, которые мы празднуем на сцене, не соблюдаются за ее пределами, даже самые красивые песни теряют смысл», — написал Немо.

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что организаторы «огорчены» решением и уважают точку зрения Немo.

4 декабря Женеве прошла генеральная ассамблея членов EBU, на которой несколько стран требовали отстранить Израиль от участия в 2026 году. Однако EBU решил не проводить голосование по этому вопросу — Израиль в итоге будет участвовать в конкурсе. Президент страны Ицхак Герцог назвал решение EBU «ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать». После решения EBU Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия заявили, что будут бойкотировать «Евровидение-2026».

Читайте также

Прошедшее «Евровидение» — одно из самых интересных за последние годы Лев Ганкин рассказывает о музыкальных находках и политических конфликтах конкурса

Читайте также

Прошедшее «Евровидение» — одно из самых интересных за последние годы Лев Ганкин рассказывает о музыкальных находках и политических конфликтах конкурса