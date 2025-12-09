Вячеслав Володин (второй слева) на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ. 8 декабря 2025 года Михаил Синицын / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, пересказал выдуманную новость, появившуюся несколько дней назад на хорватском сатирическом сайте. Об этом пишет «Проверено. Медиа».

Володин сказал, что надо законодательно регулировать использование искусственного интеллекта. По его словам, ИИ надо поддерживать, но «с другой стороны, есть и вызовы, и проблемы» в его использовании.

«В одной из стран Евросоюза взяли и министра „назначили“ в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что он проворовался», — привел в качестве примера одной из проблем Володин.

О назначении «первого в мире ИИ-министра» в сентябре действительно объявили власти Албании (она не входит в Евросоюз). «Министр», получившая имя Диэлла и визуализированная в образе молодой женщины в традиционном албанском костюме — это модель искусственного интеллекта, интегрированная в платформу, где размещают государственные тендеры.

Диэлла должна автоматически проверять контракты с частными компаниями, выявлять и блокировать подозрительные сделки. Ее официально включили в состав правительства Албании в качестве министра по искусственному интеллекту. Внедрение ИИ в сферу регулирования госзакупок является частью антикоррупционных реформ, которые Албании необходимо провести перед возможным вступлением в ЕС.

Однако «новость» о том, что ИИ-министр якобы проворовался — вымышленная. Несколько дней назад она появилась на сатирическом хорватском сайте Newsbar, который ежедневно публикует вымышленные новости.

В заметке Newsbar говорилось, что в рамках стандартного обучения, проанализировав данные о госзакупках за последние 30 лет, Диэлла пришла к выводу, что получение взятки на Балканах является частью стандартных обязанностей чиновника, а не уголовным преступлением, после чего получила 14 биткоинов (примерно 1,3 миллиона евро) от подрядчика в обмен на одобрение тендера на строительство автомобильной дороги. В конце «новости» утверждалось, что адвокатом Диэллы стал ChatGPT, а до завершения расследования обязанности министра будет выполнять «старая модель калькулятора Casio».

Заметку Newsbar перепечатали многие крупные российские новостные телеграм-каналы с сотнями тысяч подписчиков — вероятно, именно там ее увидел Володин или его референты.

Как отмечает «Проверено. Медиа», сатирическая «новость» от Newsbar не впервые оказывается в российских новостных телеграм-каналах под видом настоящей. Так, в октябре 2025 года несколько миллионов просмотров набрали публикации о змее, которая укусила пьяного хорвата и погибла от передозировки алкоголя. Эта «новость» появилась на Newsbar еще в 2020 году.