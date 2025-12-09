27 ноября суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Этих людей использовали «втемную». Жена одного из них рассказывала, что ее муж узнал о взрыве из новостей и сам позвонил спецслужбам, чтобы поделиться известной ему информацией. Другого обвинили в том, что он просто связал двух подозреваемых, передав одному номер телефона другого. «Новая газета Европа» поговорила с женой еще одного из осужденных — гражданина Армении Артура Терчаняна. Он работал водителем и взял заказ на перевозку рулонов строительной пленки, в которых была спрятана взрывчатка. В течение 11 дней Терчанян вез этот груз в Армавир, ночуя в той же машине, а когда его вызвали на опрос через несколько дней после взрыва, пришел сам, не скрываясь. По словам жены Терчаняна, о задержании мужа она прочитала в интернете. «Наша надежда, однозначно, — на справедливость. Что однажды справедливость победит. Больше никакой надежды у меня нет», — говорит она.

