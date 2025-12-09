Суд в Москве заочно приговорил политика Илью Яшина к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей «иноагента». Ровно столько (и это почти максимальный срок) накануне запросило для него обвинение, которое посчитало отягчающим обстоятельством то, что Яшин выступал против власти. Дело было возбуждено из-за отсутствия «иноагентской» маркировки в нескольких постах Яшина в телеграме — причем опубликованы они были, когда политик уже находился в СИЗО, а затем в колонии по своему первому уголовному делу о «фейках» про российскую армию. 1 августа 2024 года Илью Яшина, приговоренного по этому делу к восьми с половиной годам колонии, отпустили на свободу в рамках большого обмена заключенными с западными странами — и фактически выдворили из России, посадив в самолет, летевший в Германию. Перед вынесением приговора по «иноагентскому» делу Яшин опубликовал свое последнее слово. «Медуза» приводит его целиком.

Довожу до вашего сведения, что не имею возможности присутствовать сегодня очно на судебном заседании. Связано это с тем, что 1 августа 2024 года я был фактически депортирован за пределы России в рамках обмена российских политзаключенных на кремлевских шпионов и убийц. С тех пор нахожусь в вынужденной эмиграции на территории Европейского Союза.

Тем не менее, желаю выразить отношение к уголовному делу, которое вам приходится рассматривать.

Первое. Я отвергаю выдвинутое против меня обвинение и не признаю себя виновным. Претензии власти связаны с моим отказом признать себя иноагентом. Но никаким иноагентом я никогда не был. Обвинение это надуманное, сфабрикованное и политически мотивированное.

Статус иноагента и уголовное преследование в реальности связаны с моей последовательной критикой Владимира Путина, его политики и развязанной им агрессивной войны в Украине. Проще говоря — с моей оппозиционной деятельностью.

Однако моя оппозиционная деятельность обусловлена вовсе не иностранным влиянием, а заботой о национальных интересах России. Я противостою Путину, потому что считаю его политику вредной для нашей страны. Его политика обернулась для России сотнями тысяч погибших и раненых в ходе бессмысленной войны, огромным ущербом для экономики и репрессиями в отношении несогласных. Я убежден, что противостоять Путину — долг любого человека, который любит Россию и желает добра ее народу.

Второе. Я не признаю закон «О контроле за деятельностью иноагентов», в нарушении которого меня обвиняют. Закон этот юридически ничтожен, поскольку дискриминирует россиян по политическим взглядам, нарушает базовые права человека и противоречит Конституции РФ.

Мало того, что в рамках этого закона Минюст произвольно лишает граждан целого ряда конституционных прав — помимо этого, власть еще и требует от людей самостоятельно метить себя позорным и унизительным клеймом. Точно так же поступали нацисты в Германии, законодательно обязав евреев вешать на одежду желтые звезды. Это фашистский закон. Я отказываюсь его исполнять.

Третье. Если уж говорить о российских политиках, которые действительно находятся под иностранным влиянием, то искать их стоит в первую очередь не в оппозиции, а в Кремле. И начать необходимо с Владимира Путина, который за три с половиной года войны превратил нашу страну в китайскую бензоколонку.

Никогда в истории наше отечество не находилось в такой тяжелой экономической и политической зависимости от другого государства настолько, насколько теперь Россия зависит от Китая. Нефть, газ, дерево, земля и другие национальные ресурсы за копейки уходят китайским хозяевам Путина, в то время как народу скармливают патриотическую риторику. Это наносит колоссальный ущерб национальным интересам России и, с моей точки зрения, ставит вопрос о государственной измене нынешнего руководства страны.

Резюмируя сказанное, хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь патриотом России. Прошу суд отклонить требования прокуратуры и признать меня невиновным.

