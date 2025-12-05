The New York Times сообщает: умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев Вообще-то, он умер четыре года назад. Но редакция главной американской газеты считает, что за пределами России об этом никто не знал

Газета The New York Times 3 декабря опубликовала некролог бывшему секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву, который умер четыре с половиной года назад — в мае 2021 года.

В некрологе издание представляет Лигачева как «второго по рангу партийного деятеля Советского Союза в конце 1980-х годов», который «сначала поддерживал, а потом резко выступил против масштабных реформ Михаила Горбачева, приведших к политическому коллапсу страны в 1991 году».

В NY Times объяснили публикацию спустя четыре года тем, что смерть Лигачева «не получила широкого освещения за пределами России». Газета призналась, что лишь теперь «узнала об этом, просматривая заранее подготовленный некролог».

Лигачев родился в 1920 году в Новосибирской области, а политическую карьеру начал сразу после Великой Отечественной войны. На протяжении 18 лет — с 1965 по 1983 год — он был Томского обкома КПСС, а затем переехал на работу в Москву, где был избран секретарем ЦК КПСС. На этой должности он несколько лет фактически был вторым по влиянию человеком в партии и в стране, после Михаила Горбачева.

Лигачев первоначально активно поддерживал перестройку и горбачевские реформы, однако к 1988 году перешел на более консервативные позиции, после чего лишился поста секретаря ЦК КПСС. В последние годы существования СССР он был одним из наиболее активных критиков курса Горбачева, а уже в 1990-х годах называл своей «самой большой кадровой ошибкой» поддержку кандидатуры Горбачева на пост главы СССР в 1985 году. В независимой России он был рядовым членом КПРФ, в том числе с 1999 по 2003 года — депутатом Госдумы от этой партии.

Лигачев, помимо прочего, известен как автор одной из наиболее известных крылатых фраз эпохи перестройки. В 1988 году на XIX партийной конференции КПСС Борис Ельцин выступил с жесткой критикой руководства партии, обвинив его в недостатке демократичности и медленном проведении реформ. Лигачев ответил ему: «Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов».

Впоследствии, до конца 1990-х годов эта фраза, сокращенная до «Борис, ты не прав!», регулярно использовалась как противниками Ельцина, так и его сторонниками (в противоположном виде — «Борис, ты прав!»).

Лигачев умер 7 мая 2021 года, через полгода после своего 100-летнего юбилея.

