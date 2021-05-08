В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Его имя связывают с крылатой фразой «Борис, ты не прав»

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Владимир Мусаэльян / ТАСС

Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского облисполкома Егор Лигачев умер вечером 7 мая в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Томской области. 29 ноября 2020 года Лигачев отметил 100-летний юбилей.

Лигачев в течение 18 лет, с 1965 по 1983 год, возглавлял Томскую область. В 1983 году по инициативе генсека ЦК КПСС Юрия Андропова его перевели в Москву на пост секретаря ЦК партии. 11 марта 1985 года Лигачев поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря. Позднее он помог перейти в Москву первому секретарю Свердловского обкома Борису Ельцину — будущему первому президенту России.

В 1985-1988 годах Лигачев на посту секретаря ЦК отвечал за вопросы идеологии и, как пишет ТАСС в его биографии, «фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева». В это же время Лигачев отвечал за антиалкогольную кампанию в СССР. В 1989-1992 годах Лигачев был народным депутатом СССР. В июле 1990-го его сняли со всех партийных постов и отправили на пенсию.

В годы перестройки Лигачев выступал за сохранение в стране однопартийной системы. В 1992 году он заявил, что его участие в выдвижении Горбачева на пост генсека ЦК КПСС стало «самой большой кадровой ошибкой».

Имя Лигачева связывают с крылатой фразой «Борис, ты не прав». 1 июля 1988 года на XIX партийной конференции выступил Борис Ельцин, которого за несколько месяцев до этого сняли с должности первого секретаря Московского горкома КПСС. Лигачев прервал Ельцина и, комментируя его выступление, среди прочего сказал: «Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов». Выражение «Борис, ты не прав» в обиход ввел юморист Геннадий Хазанов, который использовал его в одном из своих монологов, пишет газета «Аргументы и факты» в статье о «главной крылатой фразе эпохи перестройки».

Егор Лигачев — автор книг «Загадка Горбачева» (1992), «Предостережение» (1999), «Кто предал СССР?» (2009), «Борис был не прав» (2012).

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