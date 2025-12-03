Никита Михалков в программе «Бесогон» учит патриотизму и семейным ценностям (и неплохо на этом зарабатывает). А сам скрывает недвижимость в Испании и внебрачную дочь Главное из расследования ФБК

Никита Михалков зарабатывает миллионы рублей на трансляциях своей пропагандистской программы «Бесогон» в российских школах и в армии, рассказывает в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Как Никита Михалков всех обманул. Тайная жизнь «Бесогона» Алексей Навальный

Михалков запустил авторское шоу «Бесогон» еще в 2011 году. Сначала оно выходило как видеоблог на ютьюбе, потом появилось в эфире российских государственных каналов. В этой программе режиссер активно делился разными конспирологическими теориями, а после февраля 2022 года принялся оправдывать и поддерживать российское вторжение в Украину. Сейчас фрагменты передачи «Бесогон» включены в обязательную школьную программу. Их транслируют в рамках пропагандистских «Разговоров о важном» — как утверждает сам Михалков, по предложению Владимира Путина. Также программу показывают на идеологических и военно-политических занятиях в российской армии.

Михалков утверждал, что делает «Бесогон» за свой счет и «не получает от государства ни одной копейки». Однако, как выяснили в ФБК, ООО «Бесогон» получает бюджетные средства за показы отрывков его шоу в школах и армии. При этом все выпуски «Бесогона» доступны бесплатно на сайте программы и в российских видеосервисах (с ютьюба канал Михалкова удалили в январе 2024-го).

Так, в 2024 году за трансляцию четырех фрагментов «Бесогона» во время «Разговоров о важном» дочерняя структура министерства просвещения РФ выплатила фирме Михалкова один миллион 400 тысяч рублей — по 350 тысяч рублей за короткий отрывок.

По подсчетам «Агентства», с 2023 по ноябрь 2025 года на уроках в российских школах были показаны в общей сложности 29 фрагментов из «Бесогона». Таким образом Михалков мог заработать более 10 миллионов рублей.

От структур Минобороны РФ за аналогичные услуги Михалков получил куда более скромную сумму — 560 тысяч рублей за 2024 год, подсчитали в ФБК.

По данным расследователей, производство «Бесогона» оплачивает государственная компания «Роснефть». С 2024 года она платит фирме Михалкова по пять миллионов рублей за каждый выпуск. В отчетности эти переводы маскируются под оплату размещения рекламно-информационных материалов «Роснефти». В действительности никакой рекламы компании в программе нет.

За 2024 год чистая прибыль ООО «Бесогон» составила 46,5 миллиона рублей. При этом 3,3 миллиона рублей чистой прибыли за каждый выпуск идут лично Михалкову.

На счетах Михалкова в «Промсвязьбанке» хранятся более 1,7 миллиарда рублей, а в декларации указаны 86 земельных участков общей площадью в 30 миллионов квадратных метров, а также несколько домов и апартаментов.

Среди них есть четыре квартиры на побережье Средиземного моря в Испании. Три из них, расположенные в городе Торревьеха, переписаны на дочь режиссера Анну Михалкову. Четвертая — двухэтажная квартира площадью 250 квадратных метров в городе Бенидорм — сейчас арестована, поскольку Михалков находится под санкциями Евросоюза.

Кроме того, в городе Сотогранде у семьи режиссера есть вилла площадью 950 квадратных метров на земельном участке почти в 40 соток. Она оформлена на жену режиссера Татьяну и их детей Анну, Артема и Надежду. ФБК оценивает ее стоимость в пять миллионов евро.

Авторы расследования также обнаружили, что есть еще две квартиры неподалеку от жилья Михалковых в Торревьехе. Их собственница — бывшая ведущая Первого канала и главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, она же мать внебрачной дочери режиссера Марфы, родившейся в 2011 году. О том, что у Михалкова есть вторая семья, несколько лет назад писали таблоиды.

Посмотрите фильм о Михалкове

«Сын». Непридуманная биография Никиты Михалкова Премьера фильма на «Медузе». Посмотрите его целиком прямо сейчас (или добавьте в закладки)

Фото на обложке: Михаил Синицын / ТАСС / Profimedia