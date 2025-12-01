18 градусов мороза. Пробка в 85 километров. Надо стоять девять часов Что происходило на трассе «Байкал» в Иркутской области и Бурятии

На трассе «Байкал» сотни автомобилей более девяти часов простояли в пробке, растянувшейся на 85 километров. Проезд по трассе оказался заблокирован из-за плохой погоды и нарушения правил ПДД водителями большегрузных автомобилей, заявили в управлении автомобильных дорог «Южный Байкал». «Медуза» публикует видео очевидцев, стоявших в этой пробке.

На российской федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовался затор длиной 85 километров от поселка Култук Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. В управлении автомобильных дорог «Южный Байкал» заявили, что движение на участках трассы с 100-го по 184-й километры были затруднено из-за плохой погоды — сильного мороза, снегопада и ветра. Кроме того, сообщили в управлении, пробки вызваны грубыми нарушениями правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей, которые выезжали на встречную полосу. «Из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега», — заявили в управлении автомобильных дорог.

В пробке водители и пассажиры стояли более девяти часов в 18-градусный мороз. «Много машин с детьми. Никаких оперативных действий не замечено», — цитировали «Люди Байкала» одного из очевидцев.

«Приехали в гости, теперь остались тут жить», «Фуры в обе стороны, но по обочине в сторону Байкальска проехали колонной», «Это какой-то апокалипсис на федеральной трассе, стоим 10-й час. Скоро отравимся от выхлопного газа!», приводило иркусткое издание Ircity.Ru примеры сообщений пользователей 2ГИС, оказавшихся в пробке.

К 10:30 по московском времени 1 декабря, как объявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, движение по трассе «Байкал» было восстановлено в обе стороны. По словам Кобзева, который приводит ТАСС, «для водителей и пассажиров были организованы стационарные пункты обогрева и питания». На заблокированных участках трассы «в круглосуточном режиме» работали «шесть единиц комбинированных дорожных машин и два автогрейдера».

Baza, в свою очередь, отмечала, что многокилометровые заторы на этом участке трассы «Байкал» возникают каждую зиму при неблагоприятных погодных условиях.