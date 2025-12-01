На трассе «Байкал» возникла пробка длиной 85 километров. Машины стоят более семи часов на 18-градусном морозе

На трассе «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии на участке от Култука до Выдрино возникла пробка длиной около 85 километров.

Телеграм-каналы Shot и Baza публикуют видео с трассы, сообщая, что автомобили стоят в ней уже более семи часов на 18-градусном морозе. «У людей заканчивается еда и вода, а в автомобилях на исходе топливо. Среди застрявших на трассе есть семьи с детьми», — пишет Shot.

«Много машин с детьми. Никаких оперативных действий не замечено», — цитируют «Люди Байкала» одного из очевидцев.

Пробка 1 декабря образовалась из-за того, что большегрузные автомобили встали на обочинах, преградив путь легковым машинам, пишут «Люди Байкала».

Кроме того, движение было осложнено из-за снегопада и плохой видимости. Госавтоинспекция Иркутской области утром 30 нояброя сообщала, что на этом участке автодороги ограничивает движение со 110-го по 140 километр — для большегрузного и пассажирского транспорта «в связи с неблагоприятными погодными условиями».

Baza отмечает, что многокилометровые заторы на этом участке трассы «Байкал» возникают каждую зиму при неблагоприятных погодных условиях.