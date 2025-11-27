В Гонконге 26 ноября загорелись семь высотных домов в жилом комплексе «Ван Фук Корт». Спустя сутки известно о 75 погибших и 76 пострадавших. Более 270 человек числятся пропавшими без вести. 31-этажные дома в «Ван Фук Корте», построенные в 1983 году, находились на капитальном ремонте. Рядом с ними были строительные леса — из бамбука, по которому огонь быстро распространился. Первые упоминания об этой технологии в строительстве относятся к династии Хань, правившей Китаем более чем 2000 лет назад. В Гонконге ее до сих пор широко используют, в том числе при строительстве и ремонте небоскребов. В материковом Китае строительные леса из бамбука запретили из-за пожарной опасности в 2022 году. Запрет обсуждали и в Гонконге, однако многие жители были против, называя такую строительную технологию культурным наследием. Теперь власти Гонконга собираются вновь вернуться к этому вопросу. «Медуза» показывает и рассказывает, что известно о пожаре в небоскребах.

Первые сообщения о пожаре в «Ван Фук Корт» поступили около 15:00 по местному времени. Вскоре пожару была присвоена высшая категория. Предыдущий пожар такой категории, сообщало BBC News, был в Гонконге в 2008 году в торговом квартале. Chan Long Hei / AP / Scanpix / LETA

Комплекс «Ван Фук Корт» состоит из восьми 31-этажных зданий, в нем почти 2000 квартир, в которых жили около 4800 человек. Семь из восьми небоскребов загорелись Kobe Li / Nexpher Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA В домах проводили капитальный ремонт — они были забраны бамбуковыми строительными лесами и закрыты защитной сеткой, что способствовало быстрому распространению огня Yan Zhao / AFP / Scanpix / LETA

Сколько человек находились в загоревшихся домах, пока точно неизвестно. Спустя сутки после начала пожара не удавалось установить местонахождение 279 жителей. На фото — 71-летний Вонг — его жена находится в одном из загоревшихся домов Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA Локализовать пожар удалось лишь спустя почти сутки после его начала. Однако, сообщало СNN, уже после того, как власти Гонконга объявили, что возгорание «в основном под контролем», в окнах зданий были видны вспышки огня. Kobe Li / Nexpher Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В тех частях жилого комплекса, где возгорание ликвидировано, спасатели приступили к осмотру помещений. Власти Гонконга предупредили, что число погибших может возрасти. Пожарным удалось спасти из сгоревших зданий 55 человек. Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA Власти Гонконга открыли горячую линию для родных и близких жителей «Ван Фук Корта» и создали фонд помощи пострадавшим. Власти материкового Китая выделили два миллиона юаней (более 280 тысяч долларов) на помощь по линии Красного Креста. Пожертвования отправили и многие крупнейшие китайские компании, пишет CNN. Isaac Lawrence / Getty Images

Для спасения домашних питомцев, находившихся в загоревшихся домах, в «Ван Фук Корт» приехали волонтеры многих зоозащитных организаций, сообщал Reuters. Kobe Li / Nexpher Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Полученную от владельцев информацию зоозащитные организации передавали пожарным, чтобы они проверяли квартиры, где могли находиться животные, и забирали их. По словам представителя Hong Kong Guardians, из загоревшихся домов удалось спасти как минимум 10 кошек и семь собак, а также несколько черепах. Lam Yik / Bloomberg / Getty Images

Защитная сетка, которой были закрыты строительные леса, вероятно, не соответствовала требованиям пожарной безопасности, объявили власти Гонгконга. Окна в здании были закрыты панелями, которые также не отвечали строительным нормам. В рамках расследования обстоятельств пожара арестованы трое высокопоставленных сотрудников строительной компании, их обвиняют в непреднамеренном убийстве. Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

После пожара в «Ван Фук Корт» власти Гонконга пообещали проинспектировать все жилые комплексы, где проводится капитальный ремонт, чтобы проверить безопасность строительных лесов и материалов. Chan Long Hei / AP / Scanpix / LETA

Из-за пожара в «Ван Фук Корте» были эвакуированы и жители соседних с ним домов. Людей разместили во временном убежище. Многие организации, отмечает CNN, прислали помощь людям, оставшимся без жилья и имущества. Прямо на улицах в Гонконге организовали сбор предметов первой необходимости для пострадавших в результате пожара. Chan Long Hei / AP / Scanpix / LETA

Власти Гонконга анонсировали единовременную выплату из расчета 10 тысяч гонконгских долларов на квартиру (1280 долларов США). Когда жильцы (среди них много пожилых людей), смогут вернуться домой, пока неизвестно. Lam Yik / Bloomberg / Getty Images