75 человек погибли. 270 числятся пропавшими без вести Это пожар в небоскребах Гонконга. Там при ремонте до сих пор используют строительные леса из бамбука — этой технологии 2000 лет
В Гонконге 26 ноября загорелись семь высотных домов в жилом комплексе «Ван Фук Корт». Спустя сутки известно о 75 погибших и 76 пострадавших. Более 270 человек числятся пропавшими без вести. 31-этажные дома в «Ван Фук Корте», построенные в 1983 году, находились на капитальном ремонте. Рядом с ними были строительные леса — из бамбука, по которому огонь быстро распространился. Первые упоминания об этой технологии в строительстве относятся к династии Хань, правившей Китаем более чем 2000 лет назад. В Гонконге ее до сих пор широко используют, в том числе при строительстве и ремонте небоскребов. В материковом Китае строительные леса из бамбука запретили из-за пожарной опасности в 2022 году. Запрет обсуждали и в Гонконге, однако многие жители были против, называя такую строительную технологию культурным наследием. Теперь власти Гонконга собираются вновь вернуться к этому вопросу. «Медуза» показывает и рассказывает, что известно о пожаре в небоскребах.