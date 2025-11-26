Крупный пожар в Гонконге. Горят семь жилых небоскребов Некоторые жильцы оказались в ловушке в горящих зданиях. Более 30 человек погибли, около 300 пропали без вести

Vernon Yuen / Nexpher Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

По последним данным, 36 человек погибли, 279 пропали без вести в результате пожара в высотном жилом комплексе «Ван Фук Корт» в районе Тай По на севере Гонконга, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на данные местных властей. Один из погибших — сотрудник пожарной службы. 29 человек госпитализированы, семеро из них находятся в критическом состоянии.

Пожар в комплексе «Ван Фук Корт» начался 26 ноября около 14:50 по местному времени (9:50 по Москве). Сначала сообщалось, что горят четыре многоэтажных здания комплекса из восьми. Позже огонь охватил семь домов. Одно здание не пострадало. Около 900 жильцов комплекса разместили во временных убежищах. Жителей соседних кварталов эвакуировали.

По словам главы администрации Гонконга Джона Ли, некоторые жители комплекса все еще находятся в горящих зданиях. Сколько их, неизвестно. «Главная задача — потушить пожар и спасти жителей, оказавшихся в ловушке. Вторая — оказать поддержку пострадавшим. Третья — оказать поддержку и провести восстановление. Затем мы начнем тщательное расследование [случившегося]», — заявил он.

По оценкам местной организации по спасению домашних животных, в загоревшихся домах также могут находиться более 100 питомцев, пишет South China Morning Post.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

Всего в восьми 32-этажных домах комплекса «Ван Фук Корт» около двух тысяч квартир, в них живут более четырех тысяч человек. Более трети жильцов, пишет Reuters, — люди старше 65 лет. Комплекс, построенный в 1980-х, окружен игровыми площадками, школами и примыкает к торговому центру.

Причина возгорания неизвестна. Ранее сообщалось, что загорелись бамбуковые строительные леса и сетка, которыми были окружены здания комплекса на время реновации, а местные жители жаловались на строителей, которые курили во время работы. В пожарной службе отметили, что огонь распространился «необычно быстро» по сетке и брезенту, которыми были обтянуты здания. Предполагается, что пламя также раздуло ветром.

В ночь на 27 ноября пожар все еще не потушили. Начальник пожарной охраны Гонконга Энди Йенг сообщил, что на месте происшествия работают 888 пожарных. Им удалось взять под контроль пожар в трех зданиях из семи.

Власти города присвоили пожару пятый, самый высокий, уровень тревоги. Последний раз такую категорию пожару в Гонконге присваивали в 2008 году. Тогда возгорание произошло в ночном клубе в районе Монг-Кок (Вонкок). Погибли четыре человека, включая двух пожарных, 55 человек получили ранения.

