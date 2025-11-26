Перейти к материалам
новости

95% россиян должны иметь «общероссийскую гражданскую идентичность». 85% должны быть довольны тем, как складываются отношения между разными народами Это указ Путина о национальной политике

Источник: Meduza
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Нынешнее состояние межнациональных отношений в РФ характеризуется как «стабильное». В документе указано, что для 92% россиян основополагающая форма идентичности — «общероссийская гражданская» (а не, например, религиозная или этническая). Более 75% довольны тем, как складываются межнациональные отношения в стране.

В указе отмечается, что с 2012 года, когда начала действовать предыдущая стратегия национальной политики, в России произошли «значительные институциональные и структурные изменения», которые способствовали укреплению единства российской нации.

Что такое российская нация?

Однако сейчас перед РФ стоят новые проблемы, которые «при недостаточном реагировании» могут оказать негативное влияние на безопасность страны. Среди них названы:

  • усилия недружественных государств по дестабилизации межнациональных отношений и расколу российского общества;
  • попытки переноса зарубежных межнациональных конфликтов на территорию РФ;
  • попытки распространения идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма и русофобских взглядов;
  • «нарастающая в международном пространстве» русофобия, дискредитация русского языка и культуры;
  • «активизация усилий» по искажению исторической правды (в том числе памяти о Великой Отечественной войне);
  • распространение антироссийской пропаганды в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году;
  • использование НКО для продвижения интересов иностранных государств.

В указе Путина говорится, что при недостаточном реагировании на эти вызовы они могут оказать негативное влияние на безопасность страны. Поэтому надо делать вот что:

  • защищать и развивать русский язык и продвигать его как язык межнационального общения. Для этого, среди прочего, нужно популяризовать использование русского литературного языка молодежью и противодействовать излишнему использованию иностранной лексики;
  • формировать у детей и молодежи гражданское самосознание. Этого предлагается достигать, например, с помощью «присутствия государственных символов Российской Федерации во всех сферах общественной жизни», а также развития исторического краеведения и проведения праздничных мероприятий, которые «формируют чувство общности и принадлежности к истории страны и ее достижениям».
  • защищать историческую правду и историческую память, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, в том числе идеи «патриотизма и служения Отечеству», а также повышать интерес к изучению истории России.

В указе несколько раз отдельно упомянуты четыре «новых региона» — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В нем говорится о необходимости вовлечения молодежи и взрослых «в участие в конкурсах и акциях всероссийского уровня». Правительству РФ также предлагается оказывать содействие повышению квалификации преподавателей, а также «работников культуры и архивов» этих регионов.

Власти РФ должны вести работу и на международном уровне. В частности, формировать «объективное восприятие» РФ за рубежом — отношение к ней как к демократическому правовому государству, гарантирующему равенство прав и свобод человека.

Отдельно в документе говорится о необходимости укрепления «объединяющей роли русского народа как государствообразующего». Это достигается с помощью научно-просветительских проектов, поддержки коллективов народного творчества, а также «обеспечения устойчивого интереса» к русской культуре для живущих в РФ иностранцев.

Какие условия государство в реальности создает для иностранцев

В стратегии указаны целевые показатели, которых правительство России должно достичь к 2036 году:

  • уровень «общероссийской гражданской идентичности» — не менее 95%;
  • доля граждан, положительно оценивающих отношения между разными национальностями, — не менее 85%;
  • доля граждан, удовлетворенных обеспечением «этнокультурных потребностей» — не менее 80%;
  • доля граждан, отмечающих отсутствие национальной и языковой дискриминации — не менее 90%;
  • число граждан РФ, проживающих в аннексированных регионах и принимающих участие во всероссийских мероприятиях — не меньше 2,56 миллиона человек.
Еще о российской национальной политике

Российские власти продолжают бороться с трудовой миграцией — при помощи ограничений, ультраправых активистов и ксенофобии Эта кампания бьет по экономике и портит отношения со странами Центральной Азии

Еще о российской национальной политике

Российские власти продолжают бороться с трудовой миграцией — при помощи ограничений, ультраправых активистов и ксенофобии Эта кампания бьет по экономике и портит отношения со странами Центральной Азии