95% россиян должны иметь «общероссийскую гражданскую идентичность». 85% должны быть довольны тем, как складываются отношения между разными народами Это указ Путина о национальной политике

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Нынешнее состояние межнациональных отношений в РФ характеризуется как «стабильное». В документе указано, что для 92% россиян основополагающая форма идентичности — «общероссийская гражданская» (а не, например, религиозная или этническая). Более 75% довольны тем, как складываются межнациональные отношения в стране.

В указе отмечается, что с 2012 года, когда начала действовать предыдущая стратегия национальной политики, в России произошли «значительные институциональные и структурные изменения», которые способствовали укреплению единства российской нации.

Однако сейчас перед РФ стоят новые проблемы, которые «при недостаточном реагировании» могут оказать негативное влияние на безопасность страны. Среди них названы:

усилия недружественных государств по дестабилизации межнациональных отношений и расколу российского общества;

попытки переноса зарубежных межнациональных конфликтов на территорию РФ;

попытки распространения идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма и русофобских взглядов;

«нарастающая в международном пространстве» русофобия, дискредитация русского языка и культуры;

«активизация усилий» по искажению исторической правды (в том числе памяти о Великой Отечественной войне);

распространение антироссийской пропаганды в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году;

использование НКО для продвижения интересов иностранных государств.

В указе Путина говорится, что при недостаточном реагировании на эти вызовы они могут оказать негативное влияние на безопасность страны. Поэтому надо делать вот что:

защищать и развивать русский язык и продвигать его как язык межнационального общения. Для этого, среди прочего, нужно популяризовать использование русского литературного языка молодежью и противодействовать излишнему использованию иностранной лексики ;

; формировать у детей и молодежи гражданское самосознание. Этого предлагается достигать, например, с помощью «присутствия государственных символов Российской Федерации во всех сферах общественной жизни», а также развития исторического краеведения и проведения праздничных мероприятий, которые «формируют чувство общности и принадлежности к истории страны и ее достижениям».

защищать историческую правду и историческую память, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, в том числе идеи «патриотизма и служения Отечеству», а также повышать интерес к изучению истории России.

В указе несколько раз отдельно упомянуты четыре «новых региона» — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В нем говорится о необходимости вовлечения молодежи и взрослых «в участие в конкурсах и акциях всероссийского уровня» . Правительству РФ также предлагается оказывать содействие повышению квалификации преподавателей, а также «работников культуры и архивов» этих регионов.

Власти РФ должны вести работу и на международном уровне. В частности, формировать «объективное восприятие» РФ за рубежом — отношение к ней как к демократическому правовому государству, гарантирующему равенство прав и свобод человека .

Отдельно в документе говорится о необходимости укрепления «объединяющей роли русского народа как государствообразующего» . Это достигается с помощью научно-просветительских проектов, поддержки коллективов народного творчества, а также «обеспечения устойчивого интереса» к русской культуре для живущих в РФ иностранцев.

Какие условия государство в реальности создает для иностранцев Уровень ксенофобии в России все выше. Власти перешли к беспрецедентно жестким мерам против мигрантов. Это спланированная государственная политика? Отвечает правозащитник Александр Верховский

В стратегии указаны целевые показатели, которых правительство России должно достичь к 2036 году:

уровень «общероссийской гражданской идентичности» — не менее 95%;

доля граждан, положительно оценивающих отношения между разными национальностями, — не менее 85%;

доля граждан, удовлетворенных обеспечением «этнокультурных потребностей» — не менее 80%;

доля граждан, отмечающих отсутствие национальной и языковой дискриминации — не менее 90%;

число граждан РФ, проживающих в аннексированных регионах и принимающих участие во всероссийских мероприятиях — человек.

Еще о российской национальной политике

Российские власти продолжают бороться с трудовой миграцией — при помощи ограничений, ультраправых активистов и ксенофобии Эта кампания бьет по экономике и портит отношения со странами Центральной Азии

Еще о российской национальной политике

Российские власти продолжают бороться с трудовой миграцией — при помощи ограничений, ультраправых активистов и ксенофобии Эта кампания бьет по экономике и портит отношения со странами Центральной Азии