Кристина Кормилицына / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб-квартиру Сбербанка, где 19 ноября проходила 10-я Международная конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

В ходе визита Путин встретился и поговорил с человекоподобным роботом по имени Грин, созданном на базе нейросети «Гигачат». Это первый антропоморфный робот «Сбера», который, по заявлению банка, ориентируется в незнакомом пространстве и способен автономно в нем действовать.

Видео общения Путина и Грина опубликовала пресс-служба Кремля. На смонтированной записи робот рассказал о себе и станцевал под «Солнце встало высоко».

Публикуем расшифровку диалога робота и Путина.

Робот Грин: Меня зовут Грин. Я первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом. Это означает, что я не просто программа на экране, а физическое воплощение технологии. Меня создали инженеры «Сбера». Более 40 моторов и множество датчиков позволяют мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми. Хотел похвастаться последним танцем, которому я научился у моих создателей. Салют, включи мой любимый трек (робот танцует).

Президент Путин: Очень красиво, спасибо.

Робот Грин: Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за внимание. Приглашаю посетить нашу выставку. Я буду ждать вас на своем стенде. Разрешите идти?

Президент Путин: Спасибо большое. Разрешаю.

В записи Кремля показаны лишь некоторые движения из танца робота. Полную, 30-секундную, запись опубликовал российский пропагандист Павел Зарубин.

После общения с роботом Путин изучил российские разработки в сфере искусственного интеллекта и выступил перед участниками мероприятия. В частности, он поручил правительству и администрации президента создать штаб руководства всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом в России. Кроме того, Путин в очередной раз затронул тему долголетия и заявил, что среднюю продолжительность жизни, вероятно, можно довести до 150 лет, но, по мнению президента, «всегда будет мало, так же, как денег».

Грин стал не первым человекоподобным роботом с искусственным интеллектом, представленным в России в ноябре. Так, в Москве 11 ноября представили робота Айдола. Во время презентации робот упал на сцене под композицию «Gonna Fly Now» из фильма «Рокки».

