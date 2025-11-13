Сараево, 1992 год Jon Jones / Sygma / Getty Images

Прокуратура Милана открыла расследование в связи с заявлениями о том, что граждане разных стран, в том числе Италии, ездили в осажденный город Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям во время в первой половине 1990-х годов, пишет итальянская газета La Repubblica. Утверждается, что «туристы-снайперы» платили большие суммы за то, чтобы стрелять по людям в .

Официальное расследование началось после заявления итальянского писателя Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование, отмечает BBC News. По его словам, речь идет об «очень богатых людях». Они «платили за то, чтобы убивать беззащитных гражданских лиц» с сербских позиций на холмах вокруг Сараево. Он утверждает, что впервые узнал об этом еще 30 лет назад, когда итальянская газета Corriere della Sera опубликовала историю о «туристах».

«Речь идет о состоятельных людях, с репутацией, предпринимателях, которые во время осады Сараево платили за возможность убивать безоружных мирных жителей. Они выезжали из Триеста на охоту за людьми. А потом возвращались и продолжали жить обычной жизнью — уважаемые и достойные в глазах окружающих. Люди, одержимые оружием, которым нужно было выпустить пар, предпочитающие спать с винтовкой, обладающие деньгами и нужными связями», — рассказал Гаваццени.

По его словам, в феврале 2025 года он передал миланским прокурорам 17-страничный документ с итогами своего расследования.

Миланская прокуратура проводит расследование по статье об умышленном убийстве. Ведомство пытается установить личности граждан Италии, которые, предположительно, участвовали в таких поездках. Утверждается, что среди них были жители регионов Ломбардия, Пьемонт и Тривенето. Они якобы платили за это до 100 тысяч евро (в пересчете на нынешние цены).

Прокуратура хочет вызвать для опроса нескольких свидетелей. Среди них — бывший сотрудник боснийской разведки, который в материале La Repubblica упоминается под инициалами E. S. Он, как утверждается, слышал о «туристах-снайперах» от пленного сербского солдата, который лично перевозил их из Белграда в Сараево. Бывший сотрудник разведки также утверждает, что боснийские и итальянские спецслужбы знали о существовании таких «туристов».

Свидетелями также могут выступить словенский разведчик, пострадавший от выстрела снайпера, родители годовалого ребенка, убитого в Сараево, а также раненый во время войны пожарный. Последний уже давал показания в суде в Гааге на процессе против , рассказывая о «туристах-снайперах». Кроме того, прокуратура использует в деле документальный фильм 2022 года словенского режиссера Мирана Жупанича «Сафари Сараево», в котором утверждается, что к убийству мирных жителей причастны выходцы из США, России и Италии. В организации ветеранов сербской армии называли этот фильм «отвратительной ложью».

Британские военнослужащие, служившие в Сараево и в окрестностях города в 1990-е годы, где дислоцировались сербские войска, утверждают, что не знают ничего, что могло бы свидетельствовать о «туристах-снайперах», пишет BBC News. Один из бывших военнослужащих назвал утверждения о том, что иностранцы платили за стрельбу по гражданским лицам, «городским мифом». По словам военных, любые попытки привезти людей из третьих стран были бы затруднены «с точки зрения логистики» из-за большого количества контрольно-пропускных пунктов.

При этом BBC News в своем материале напоминает, что в 1992 году в Боснию приезжал писатель Эдуард Лимонов. Тогда на видео попал момент, как он стреляет из пулемета по Сараево. Издание отмечает, что Лимонов не платил за эту поездку.

Эдуард Лимонов стреляет по осажденному Сараево в компании Радована Караджича Иван Скоротечный

