«Власть — вот что меня интересует. Я хочу войны» Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника». Да, это тот фильм, где Джуд Лоу сыграл Путина
Французская студия Gaumont выпустила первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник», в котором рассказывается о начале политической карьеры президента России Владимира Путина. Режиссер — Оливье Ассаяс. Путин — Джуд Лоу.
Главный герой фильма — политтехнолог Вадим Баранов (прототип — Владислав Сурков, исполнитель роли — Пол Дано) — получает беспрецедентное влияние в России 1990-х. Баранова называют «новым Распутиным», ему предлагают создать «нового политика» из «шпиона из КГБ». В трейлере Путин говорит Баранову: «Власть — вот что меня интересует. <…> Мне не интересна Нобелевская премия. Я хочу войны».
«Кремлевского волшебника» показали на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года. В мировой прокат картина выйдет 21 января 2026-го. Российское государственное агентство РИА Новости сообщало, что «Кремлевского волшебника» могут показать и в России.