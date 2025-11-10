Французская студия Gaumont выпустила первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник», в котором рассказывается о начале политической карьеры президента России Владимира Путина. Режиссер — Оливье Ассаяс. Путин — Джуд Лоу.

Главный герой фильма — политтехнолог Вадим Баранов (прототип — Владислав Сурков, исполнитель роли — Пол Дано) — получает беспрецедентное влияние в России 1990-х. Баранова называют «новым Распутиным», ему предлагают создать «нового политика» из «шпиона из КГБ». В трейлере Путин говорит Баранову: «Власть — вот что меня интересует. <…> Мне не интересна Нобелевская премия. Я хочу войны».

«Кремлевского волшебника» показали на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года. В мировой прокат картина выйдет 21 января 2026-го. Российское государственное агентство РИА Новости сообщало, что «Кремлевского волшебника» могут показать и в России.

Рецензия Антона Долина

Венеция-2025. «Кремлевский волшебник» — фильм о Суркове и Путине, который вряд ли даст что-то новое русскоязычному зрителю Смотреть стоит разве что ради игры Джуда Лоу

