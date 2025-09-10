РИА Новости: в России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина
Источник: РИА Новости
Фильм режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, планируют показать в России, сообщило РИА Новости.
Анонсы показа фильма, по данным госагентства, появились на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.
В Минкультуры РФ ранее сообщали, что запрос на выдачу прокатного удостоверение для фильма «Кремлевский волшебник» не поступал.
«Кремлевский волшебник» был показан на Венецианском кинофестивале в августе.
О фильме, в частности, журналисты спрашивали президента РФ Владимира Путина во время его визита в Китай. Путин ответил, что не видел эту ленту и не слышал о ней.