РИА Новости: в России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

Фильм режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, планируют показать в России, сообщило РИА Новости.

Анонсы показа фильма, по данным госагентства, появились на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.

В Минкультуры РФ ранее сообщали, что запрос на выдачу прокатного удостоверение для фильма «Кремлевский волшебник» не поступал.

«Кремлевский волшебник» был показан на Венецианском кинофестивале в августе.

О фильме, в частности, журналисты спрашивали президента РФ Владимира Путина во время его визита в Китай. Путин ответил, что не видел эту ленту и не слышал о ней.

О чем этот фильм. Рецензия Антона Долина

Венеция-2025. «Кремлевский волшебник» — фильм о Суркове и Путине, который вряд ли даст что-то новое русскоязычному зрителю Смотреть стоит разве что ради игры Джуда Лоу

О чем этот фильм. Рецензия Антона Долина

Венеция-2025. «Кремлевский волшебник» — фильм о Суркове и Путине, который вряд ли даст что-то новое русскоязычному зрителю Смотреть стоит разве что ради игры Джуда Лоу