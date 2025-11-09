«Многие говорили мне о том, как им страшно, что мир их забудет» Анджелина Джоли рассказала о своей поездке в Украину. И призвала правительства найти силы закончить войну

Анджелина Джоли беседует с украинским пограничником, покидая Украину после визита в Херсон и Николаев. 7 ноября 2025 года Ukrainian State Border Service / AFP / Scanpix / LETA

На этой неделе, с 5 по 7 ноября, голливудская актриса Анджелина Джоли во второй раз с начала полномасштабной войны посетила Украину. Она встретилась с украинскими семьями в Николаеве и Херсоне. Вернувшись из поездки, Джоли рассказала в инстаграме, что ее вдохновили украинцы, которые, несмотря на войну и психологическую нагрузку, верят, что жизнь продолжается. Джоли призвала правительства России и Украины прекратить войну и защитить мирных жителей. Публикуем перевод заявления актрисы.

На этой неделе я съездила в Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, живущими на линии фронта. Угроза атак беспилотников там ощущается постоянно. Слышен низкий гул в небе. Местные жители называют это «человеческим сафари»: дроны все время выслеживают людей, охотятся на них и терроризируют их. В какой-то момент нам пришлось остановиться и подождать, пока над нами пролетит беспилотник. Я была в защитной экипировке и приехала всего на пару дней. А семьи здесь живут с этим каждый день.

Они перенесли свои школы, больницы и детские сады в укрепленные подвалы, потому что решили, что жизнь должна продолжаться. Смотреть на это было тяжело, но эти люди вдохновляют. Многие говорили мне о том, как это давит на психику — жить с постоянным ощущением угрозы. А еще — о том, как им страшно, что мир их забудет.

Трудно понять, как в мире, где существует сильная дипломатия, мирные жители в Украине, Судане, секторе Газа, Йемене, Демократической Республике Конго и многих других местах ежедневно страдают — как будто те, кто находится у власти, не могут ничего сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских лиц в равной степени.

Что дает мне надежду, так это невероятное мужество и профессионализм местных организаций и добровольцев, таких как «Марш жінок», Gen.Ukrainian, Fight For Right и организация медицинской помощи Casers, а также тех, кто их поддерживает.

Если они могут найти в себе силы, то правительства должны сделать то же самое.

«Медуза»