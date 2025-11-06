Анджелина Джоли съездила в Херсон и Николаев. Она не предупредила об этом украинские власти Одного из тех, кто ее сопровождал, забрали в военкомат

Legacy of War Foundation / AFP / Scanpix / LETA

Анджелина Джоли 5 ноября побывала в Украине. Она посетила Николаев и Херсон.

Визит Джоли (она не только актриса, но и посол доброй воли ООН) был организован международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation. Джоли встретилась в Украине с медицинскими работниками, волонтерами и жителями Херсона и Николаева, а также посетила медицинские и образовательные учреждения, в том числе размещенные под землей для защиты от обстрелов.

«Жители Николаева и Херсона каждый день в опасности, но они не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отказываются защищать мирных жителей, их сила и взаимная поддержка вызывают чувство смирения», — заявила Джоли для официального пресс-релиза о своей поездке.

Источники издания Politico сообщили, что Джоли заранее не предупредила власти Украины о том, что приедет в страну. Она пересекла границу пешком. В Киеве официально поездку Джоли не комментировали.

Legacy of War Foundation / AFP / Scanpix / LETA

Одного из украинцев, сопровождавших актрису, во время ее визита задержали сотрудники . В командовании Сухопутных войск агентству УНИАН сообщили, что это произошло во время проверки на блокпосту в Николаевской области. У мужчины 1992 года рождения при себе отсутствовали необходимые документы, поэтому его доставили в ТЦК. Там выяснилось, что он — офицер запаса и не имеет оснований для отсрочки от службы, подчеркнули военные.

Собеседники УНИАН подтвердили, что Джоли и сопровождавшие ее люди тоже приехали в ТЦК. При этом источники журналистов опровергли появившиеся в телеграм-каналах сообщения о том, что актриса якобы пыталась «отбить» задержанного. «На время выяснения всех обстоятельств группа [сопровождающих Джоли] находилась рядом. Когда были выяснены все обстоятельства, известная актриса продолжила свой запланированный путь дальше», — заявили в командовании Сухопутных войск. Там подчеркнули, что задержанный мужчина «готовится к военной службе по мобилизации».

Издание «Суспильне» сообщило, что задержанный — тренер по боевому самбо из города Кропивницкий, его зовут Дмитрий. Его брат рассказал, что тот сопровождал кортеж как волонтер, и что у него заболевание спины, поэтому он годен только к службе в тылу. У его родных сейчас нет с ним связи.

Анджелина Джоли уже приезжала в Украину после начала полномасштабной войны. В 2022 году она посетила Львов. Тогда во время ее визита в городе объявили воздушную тревогу — широкое распространение получили кадры, на которых Джоли была вынуждена бежать в укрытие. Во время той поездки актриса встретилась с эвакуированными жителями Донецкой области, а также пообщалась с волонтерами и врачами.

